Shardus প্রাইস (ULT)
Shardus(ULT) বর্তমানে 0.074947USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.94MUSD। ULT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ULT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ULT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00207264 ছিল।
গত 30 দিনে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0073479537 ছিল।
গত 60 দিনে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0086904194 ছিল।
গত 90 দিনে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01320593486303468 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00207264
|+2.84%
|30 দিন
|$ +0.0073479537
|+9.80%
|60 দিন
|$ +0.0086904194
|+11.60%
|90 দিন
|$ +0.01320593486303468
|+21.39%
Shardus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.86%
+2.84%
+8.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.
