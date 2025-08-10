ULT সম্পর্কে আরও

Shardus প্রাইস (ULT)

Shardus (ULT) লাইভ প্রাইস চার্ট

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Shardus (ULT) এর প্রাইস

Shardus(ULT) বর্তমানে 0.074947USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.94MUSD। ULT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Shardus এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ ULT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।

USD এ Shardus (ULT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00207264 ছিল।
গত 30 দিনে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0073479537 ছিল।
গত 60 দিনে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0086904194 ছিল।
গত 90 দিনে, Shardus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01320593486303468 ছিল।

আজ$ +0.00207264+2.84%
30 দিন$ +0.0073479537+9.80%
60 দিন$ +0.0086904194+11.60%
90 দিন$ +0.01320593486303468+21.39%

Shardus (ULT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Shardus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Shardus (ULT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Shardus (ULT) কী?

Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.

Shardus (ULT) এর টোকেনোমিক্স

Shardus (ULT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

