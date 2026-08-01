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ShapeShift FOX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00452895 USD। FOX-এর মার্কেট ক্যাপ 3,626,902 USD। FOX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ShapeShift FOX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00452895 USD। FOX-এর মার্কেট ক্যাপ 3,626,902 USD। FOX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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ShapeShift FOX প্রাইস (FOX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FOX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00450212
$0.00450212$0.00450212
+0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ShapeShift FOX (FOX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:22:59 (UTC+8)

ShapeShift FOX-এর আজকের প্রাইস

আজ ShapeShift FOX (FOX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00452895, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.82% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FOX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FOX-এর জন্য $ 0.00452895

ShapeShift FOX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,626,902 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 800.93M FOX। গত 24 ঘণ্টায়, FOX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00413512 (নিম্ন) এবং $ 0.00466483 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.65 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FOX গত ঘণ্টায় +2.14% এবং গত 7 দিনে +5.61% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 136.67K-তে পৌঁছেছে।

ShapeShift FOX (FOX) এর মার্কেট তথ্য

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

$ 136.67K
$ 136.67K$ 136.67K

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

800.93M
800.93M 800.93M

1,000,001,337.0
1,000,001,337.0 1,000,001,337.0

ShapeShift FOX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.63M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 136.67K। FOX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 800.93M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000001337.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.53M

ShapeShift FOX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00413512
$ 0.00413512$ 0.00413512
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00466483
$ 0.00466483$ 0.00466483
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00413512
$ 0.00413512$ 0.00413512

$ 0.00466483
$ 0.00466483$ 0.00466483

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 0
$ 0$ 0

+2.14%

+9.82%

+5.61%

+5.61%

ShapeShift FOX (FOX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ShapeShift FOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00040496 ছিল।
গত 30 দিনে, ShapeShift FOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004811918 ছিল।
গত 60 দিনে, ShapeShift FOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001855230 ছিল।
গত 90 দিনে, ShapeShift FOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000001105253339 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00040496+9.82%
30 দিন$ +0.0004811918+10.62%
60 দিন$ +0.0001855230+4.10%
90 দিন$ -0.000000001105253339-0.00%

ShapeShift FOX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ShapeShift FOX (FOX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FOX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ShapeShift FOX (FOX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ShapeShift FOX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে ShapeShift FOX এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FOX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, ShapeShift FOX প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ShapeShift FOX (FOX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ShapeShift FOX সম্পর্কে

ShapeShift FOX-এর বর্তমান দাম কত?

ShapeShift FOX Tk0.5572334680167728340000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 9.81% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

FOX-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 9.81% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি FOX বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

ShapeShift FOX-এর তুলনায় Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator,Governance টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator,Governance সেগমেন্টের মধ্যে, FOX ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ ShapeShift FOX-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk446247183.03734186184000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, FOX #1789 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.5087773674395870304000 থেকে Tk0.5739518869955911236000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

FOX কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

ShapeShift FOX ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে FOX-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

800928886.9390471 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ShapeShift FOX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:22:59 (UTC+8)

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