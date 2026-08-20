Irys প্রাইস(IRYS)
আজ Irys (IRYS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01379, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IRYS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি IRYS-এর জন্য ৳ 0.01379।
Irys বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 27.58M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.00B IRYS। গত 24 ঘণ্টায়, IRYS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01276 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01396 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IRYS গত ঘণ্টায় +0.87% এবং গত 7 দিনে -15.66% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.93K-তে পৌঁছেছে।
ETH
Irys এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 27.58M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.93K। IRYS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 137.90M।
+0.87%
+0.43%
-15.66%
-15.66%
Irys এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0072157
|+0.43%
|30 দিন
|৳ +0.00055
|+4.15%
|60 দিন
|৳ -0.00361
|-20.75%
|90 দিন
|৳ -0.02082
|-60.16%
আজ, IRYS এর পরিবর্তন ৳ +0.0072157 (+0.43%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00055(+4.15%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, IRYS এর প্রাইস ৳ -0.00361 (-20.75%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.02082 (-60.16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Irys (IRYS) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Irys প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Irys-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
IRYS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
IRYS_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.01345 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি কেন্দ্রবিন্দু 0.01293-এর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমানে এটি R1 এবং R2 প্রতিরোধ সীমার বাইরে উচ্চ মূল্যস্তরে অবস্থান করছে। ছোট সময়স্কালের গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। দীর্ঘ সময়স্কালের ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর মধ্যম থেকে বাড়তি প্রবণতার কাঠামো ধরে রেখেছে। কেন্দ্রবিন্দু 0.01293 নিচের দিকে প্রধান সমর্থন হিসেবে কাজ করছে। দামের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুতির পরিমাণ সংক্ষিপ্ত সময়ের ওলটপালটের প্রসার দেখাচ্ছে। বাজারের কাঠামো উচ্চ মূল্যস্তরে দোলন এবং সংগঠনের চিত্র প্রকাশ করছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থা প্রদর্শন করছে। দ্রুত এবং ধীর লাইনের গতিশক্তি নিচের দিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আভাস দিচ্ছে। RSI মান ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের বিক্রয় চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। KDJ এবং StochRSI ইন্ডিকেটর একই সাথে নিচের দিকে চলছে। বাড়তি এবং কম চাপের শক্তি উচ্চ মূল্যস্তরে বিভক্ত হয়েছে। ব্লিংক ব্যান্ডের ফাঁক স্থিতিশীল রয়েছে। দাম উপরের প্রান্তের কাছে চলে গিয়ে পরে নিচে নেমে এসেছে। ওলটপালটের পরিমাণ চরম পর্যায়ে বাড়েনি। গতিশক্তির বিতরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাড়তি চাপের শক্তি সাময়িকভাবে ক্ষয় পেয়েছে। কম চাপের শক্তি সংক্ষিপ্ত সময়ের সময়স্কালে প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্ডিকেটরের স্তর বিভাজন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্রাথমিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সীমা 0.01318 (R2)। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2% দূরে। পরবর্তী প্রতিরোধ সীমা 0.01309 (R1)। নিকটস্থ সমর্থন মূল্য 0.01293 (কেন্দ্রবিন্দু)। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.8% দূরে। নিচের দিকে শক্তিশালী সমর্থন মূল্য 0.01284 (S1)। দূরবর্তী সমর্থন মূল্য 0.01268 (S2)। এই মূল্যস্তরগুলো বর্তমান বাণিজ্যিক সীমার সীমানা গঠন করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Irys এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Irys (IRYS) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Irys is a Layer-1 Datachain That Unlocks the Value of Data—letting you store, use, and monetize your AI and IP data.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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