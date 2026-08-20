ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারUNITREEআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
Irys-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01379 BDT। IRYS-এর মার্কেট ক্যাপ 27,580,000 BDT। IRYS-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Irys-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01379 BDT। IRYS-এর মার্কেট ক্যাপ 27,580,000 BDT। IRYS-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

IRYS সম্পর্কে আরও

IRYS প্রাইসের তথ্য

IRYS কী

IRYS হোয়াইটপেপার

IRYS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

IRYS টোকেনোমিক্স

IRYS প্রাইস পূর্বাভাস

IRYS ইতিহাস

IRYS ক্রয়ের গাইড

IRYS-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

IRYS স্পট

IRYS USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Irys লোগো

Irys প্রাইস(IRYS)

1 IRYS থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1.6852759
৳1.6852759৳1.6852759
+0.43%1D
BDT
Irys (IRYS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:39:16 (UTC+8)

Irys-এর আজকের প্রাইস

আজ Irys (IRYS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01379, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IRYS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি IRYS-এর জন্য ৳ 0.01379

Irys বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 27.58M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.00B IRYS। গত 24 ঘণ্টায়, IRYS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01276 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01396 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IRYS গত ঘণ্টায় +0.87% এবং গত 7 দিনে -15.66% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.93K-তে পৌঁছেছে।

Irys (IRYS) এর মার্কেট তথ্য

৳ 27.58M
৳ 27.58M৳ 27.58M

৳ 55.93K
৳ 55.93K৳ 55.93K

৳ 137.90M
৳ 137.90M৳ 137.90M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Irys এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 27.58M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.93K। IRYS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 137.90M

Irys-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.01276
৳ 0.01276৳ 0.01276
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.01396
৳ 0.01396৳ 0.01396
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.01276
৳ 0.01276৳ 0.01276

৳ 0.01396
৳ 0.01396৳ 0.01396

--
----

--
----

+0.87%

+0.43%

-15.66%

-15.66%

Irys (IRYS) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Irys এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0072157+0.43%
30 দিন৳ +0.00055+4.15%
60 দিন৳ -0.00361-20.75%
90 দিন৳ -0.02082-60.16%
Irys আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, IRYS এর পরিবর্তন ৳ +0.0072157 (+0.43%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Irys 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00055(+4.15%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Irys 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, IRYS এর প্রাইস ৳ -0.00361 (-20.75%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Irys 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.02082 (-60.16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Irys (IRYS) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Irys প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Irys-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Irys-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Irys-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

IRYS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

IRYS_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.01345 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি কেন্দ্রবিন্দু 0.01293-এর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমানে এটি R1 এবং R2 প্রতিরোধ সীমার বাইরে উচ্চ মূল্যস্তরে অবস্থান করছে। ছোট সময়স্কালের গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। দীর্ঘ সময়স্কালের ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর মধ্যম থেকে বাড়তি প্রবণতার কাঠামো ধরে রেখেছে। কেন্দ্রবিন্দু 0.01293 নিচের দিকে প্রধান সমর্থন হিসেবে কাজ করছে। দামের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুতির পরিমাণ সংক্ষিপ্ত সময়ের ওলটপালটের প্রসার দেখাচ্ছে। বাজারের কাঠামো উচ্চ মূল্যস্তরে দোলন এবং সংগঠনের চিত্র প্রকাশ করছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থা প্রদর্শন করছে। দ্রুত এবং ধীর লাইনের গতিশক্তি নিচের দিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আভাস দিচ্ছে। RSI মান ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের বিক্রয় চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। KDJ এবং StochRSI ইন্ডিকেটর একই সাথে নিচের দিকে চলছে। বাড়তি এবং কম চাপের শক্তি উচ্চ মূল্যস্তরে বিভক্ত হয়েছে। ব্লিংক ব্যান্ডের ফাঁক স্থিতিশীল রয়েছে। দাম উপরের প্রান্তের কাছে চলে গিয়ে পরে নিচে নেমে এসেছে। ওলটপালটের পরিমাণ চরম পর্যায়ে বাড়েনি। গতিশক্তির বিতরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাড়তি চাপের শক্তি সাময়িকভাবে ক্ষয় পেয়েছে। কম চাপের শক্তি সংক্ষিপ্ত সময়ের সময়স্কালে প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্ডিকেটরের স্তর বিভাজন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্রাথমিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সীমা 0.01318 (R2)। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2% দূরে। পরবর্তী প্রতিরোধ সীমা 0.01309 (R1)। নিকটস্থ সমর্থন মূল্য 0.01293 (কেন্দ্রবিন্দু)। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.8% দূরে। নিচের দিকে শক্তিশালী সমর্থন মূল্য 0.01284 (S1)। দূরবর্তী সমর্থন মূল্য 0.01268 (S2)। এই মূল্যস্তরগুলো বর্তমান বাণিজ্যিক সীমার সীমানা গঠন করেছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Irys-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

কয়েকটি মূল কারণ আইরিস (IRYS) টোকেনের দামকে প্রভাবিত করে:

1. নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতা: আইরিসের ডেটা স্টোরেজ এবং রিট্রিভাল সেবার ব্যবহার সরাসরি টোকেনের চাহিদাকে প্রভাবিত করে, কারণ IRYS লেনদেনের ফি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

2. ডেটা স্টোরেজ বাজারের বৃদ্ধি: বিকেন্দ্রীভূত স্টোরেজের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে টোকেনের উপযোগিতার মান বাড়ে।

3. টোকেনের উপযোগিতা: IRYS স্থায়ী ডেটা স্টোরেজের জন্য পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, যা অন্তর্নিহিত চাহিদা তৈরি করে।

4. বাজারের মনোভাব: সাধারণ ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা দামের গতিবিধিকে প্রভাবিত করে।

5. প্রতিযোগিতা: অন্যান্য বিকেন্দ্রীভূত স্টোরেজ সমাধানগুলির তুলনায় আইরিসের কর্মক্ষমতা।

6. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: প্রোটোকলের আপগ্রেড, অংশীদারিত্ব এবং ইকোসিস্টেমের উন্নতি।

7. সরবরাহের গতিবিধি: টোকেনের বিতরণ, স্টেকিং পদ্ধতি এবং প্রচলিত সরবরাহের পরিবর্তন।

8. প্রতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা: স্থায়ী ডেটা স্টোরেজ সমাধানগুলির এন্টারপ্রাইজ ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা বাড়ায়।

মানুষ কেন Irys-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Irys (IRYS) এর দাম জানতে চায়: ট্রেডিং সিদ্ধান্ত, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, বাজার বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগের সময় নির্ধারণ। একটি বিকেন্দ্রীভূত ডেটা স্টোরেজ টোকেন হিসাবে, IRYS-এর দাম বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের ট্রেডিং লাভ, সম্পদ বরাদ্দ এবং প্রবেশ/প্রস্থানের কৌশলকে প্রভাবিত করে।

Irys এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Irys (IRYS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, IRYS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Irys (IRYS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Irys এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Irys এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? IRYS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Irys প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Irys কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Irys দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে IRYS কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Irys কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Irys (IRYS) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Irys তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Irys (IRYS) কিনবেন নির্দেশিকা

Irys দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Irys এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Irys (IRYS) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Irys (IRYS) কী?

Irys is a Layer-1 Datachain That Unlocks the Value of Data—letting you store, use, and monetize your AI and IP data.

Irys সম্পর্কিত রিসোর্স

Irys সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Irys ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Irys সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 10:39:16 (UTC+8)

Irys (IRYS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Irys সম্পর্কে আরও জানুন

IRYS USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে IRYS-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে IRYS USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Irys (IRYS) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Irys প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
IRYS/USDT
৳1.6877201
৳1.6877201৳1.6877201
+0.65%
4.28M (USDT)
IRYS/USDC
৳1.686498
৳1.686498৳1.686498
+0.80%
4.15M (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳35.7794217
৳35.7794217৳35.7794217

+1,363.85%

Optiview

Optiview

OV

৳29.220411
৳29.220411৳29.220411

-11.44%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.258763
৳1.258763৳1.258763

+20.18%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4.89561039
৳4.89561039৳4.89561039

-2.56%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.07357042
৳0.07357042৳0.07357042

+140.80%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.018465931
৳0.018465931৳0.018465931

+73.67%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳216.3117
৳216.3117৳216.3117

+22.83%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0562166
৳0.0562166৳0.0562166

+21.05%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.8032973
৳14.8032973৳14.8032973

+19.10%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

IRYS-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

IRYS
IRYS
BDT
BDT

1 IRYS = 1.6852759 BDT