River Pts প্রাইস (RIVER PTS)
আজ River Pts (RIVER PTS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0018649, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.63% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RIVER PTS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RIVER PTS-এর জন্য $ 0.0018649।
River Pts বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,570,580 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 842.19M RIVER PTS। গত 24 ঘণ্টায়, RIVER PTS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00181626 (নিম্ন) এবং $ 0.00204016 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0476517 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RIVER PTS গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে +9.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 417.40-তে পৌঁছেছে।
River Pts এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.57M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 417.40। RIVER PTS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 842.19M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 878412561.6663009। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.57M।
+0.02%
+0.63%
+9.18%
+9.18%
আজকে, River Pts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, River Pts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000202459 ছিল।
গত 60 দিনে, River Pts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007605614 ছিল।
গত 90 দিনে, River Pts থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000003838306814 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.63%
|30 দিন
|$ -0.0000202459
|-1.08%
|60 দিন
|$ -0.0007605614
|-40.78%
|90 দিন
|$ -0.000000003838306814
|-0.00%
2040 সালে, River Pts এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ River Pts-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, River Pts Tk0.229453779464220108000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.63%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
RIVER PTS-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
River Pts-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
River Pts-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
RIVER PTS আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.2234692055818995192000 থেকে Tk0.2510174393864139072000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
RIVER PTS-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা River Pts-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, RIVER PTS-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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