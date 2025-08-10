Quantoz EURQ প্রাইস (EURQ)
Quantoz EURQ(EURQ) বর্তমানে 1.17USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.41MUSD। EURQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EURQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EURQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Quantoz EURQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00710426 ছিল।
গত 30 দিনে, Quantoz EURQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005952960 ছিল।
গত 60 দিনে, Quantoz EURQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0301938390 ছিল।
গত 90 দিনে, Quantoz EURQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.047946738742514 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00710426
|+0.61%
|30 দিন
|$ +0.0005952960
|+0.05%
|60 দিন
|$ +0.0301938390
|+2.58%
|90 দিন
|$ +0.047946738742514
|+4.27%
Quantoz EURQ এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+0.61%
+1.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
|1 EURQ থেকে VND
₫30,788.55
|1 EURQ থেকে AUD
A$1.7901
|1 EURQ থেকে GBP
￡0.8658
|1 EURQ থেকে EUR
€0.9945
|1 EURQ থেকে USD
$1.17
|1 EURQ থেকে MYR
RM4.9608
|1 EURQ থেকে TRY
₺47.5839
|1 EURQ থেকে JPY
¥171.99
|1 EURQ থেকে ARS
ARS$1,549.665
|1 EURQ থেকে RUB
₽93.5883
|1 EURQ থেকে INR
₹102.6324
|1 EURQ থেকে IDR
Rp18,870.9651
|1 EURQ থেকে KRW
₩1,624.9896
|1 EURQ থেকে PHP
₱66.3975
|1 EURQ থেকে EGP
￡E.56.7918
|1 EURQ থেকে BRL
R$6.3531
|1 EURQ থেকে CAD
C$1.6029
|1 EURQ থেকে BDT
৳141.9678
|1 EURQ থেকে NGN
₦1,791.7263
|1 EURQ থেকে UAH
₴48.3327
|1 EURQ থেকে VES
Bs149.76
|1 EURQ থেকে CLP
$1,130.22
|1 EURQ থেকে PKR
Rs331.5312
|1 EURQ থেকে KZT
₸631.4022
|1 EURQ থেকে THB
฿37.8144
|1 EURQ থেকে TWD
NT$34.983
|1 EURQ থেকে AED
د.إ4.2939
|1 EURQ থেকে CHF
Fr0.936
|1 EURQ থেকে HKD
HK$9.1728
|1 EURQ থেকে MAD
.د.م10.5768
|1 EURQ থেকে MXN
$21.7269
|1 EURQ থেকে PLN
zł4.2588
|1 EURQ থেকে RON
лв5.0895
|1 EURQ থেকে SEK
kr11.1969
|1 EURQ থেকে BGN
лв1.9539
|1 EURQ থেকে HUF
Ft397.0044
|1 EURQ থেকে CZK
Kč24.5466
|1 EURQ থেকে KWD
د.ك0.35685
|1 EURQ থেকে ILS
₪4.0131