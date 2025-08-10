Principals Network প্রাইস (PNET)
Principals Network(PNET) বর্তমানে 0.00002555USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 25.21KUSD। PNET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PNET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PNET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Principals Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Principals Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000023294 ছিল।
গত 60 দিনে, Principals Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000035577 ছিল।
গত 90 দিনে, Principals Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000006140658544658045 ছিল।
Principals Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.30%
-1.66%
+9.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.
Principals Network (PNET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PNETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
