pBTC35A প্রাইস (PBTC35A)
pBTC35A(PBTC35A) বর্তমানে 0.759261USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 162.93KUSD। PBTC35A থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PBTC35A থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PBTC35A এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00693276 ছিল।
গত 30 দিনে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0154300057 ছিল।
গত 60 দিনে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031375701 ছিল।
গত 90 দিনে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0053581101505376 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00693276
|+0.92%
|30 দিন
|$ +0.0154300057
|+2.03%
|60 দিন
|$ +0.0031375701
|+0.41%
|90 দিন
|$ -0.0053581101505376
|-0.70%
pBTC35A এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+0.92%
+1.58%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.
pBTC35A (PBTC35A) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PBTC35Aটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
