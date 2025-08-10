PBTC35A সম্পর্কে আরও

PBTC35A প্রাইসের তথ্য

PBTC35A অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PBTC35A টোকেনোমিক্স

PBTC35A প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

pBTC35A লোগো

pBTC35A প্রাইস (PBTC35A)

তালিকাভুক্ত নয়

pBTC35A (PBTC35A) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.759261
$0.759261$0.759261
+0.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে pBTC35A (PBTC35A) এর প্রাইস

pBTC35A(PBTC35A) বর্তমানে 0.759261USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 162.93KUSD। PBTC35A থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

pBTC35A এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.92%
pBTC35A এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
214.60K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PBTC35A থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PBTC35A এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ pBTC35A (PBTC35A) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00693276 ছিল।
গত 30 দিনে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0154300057 ছিল।
গত 60 দিনে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031375701 ছিল।
গত 90 দিনে, pBTC35A থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0053581101505376 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00693276+0.92%
30 দিন$ +0.0154300057+2.03%
60 দিন$ +0.0031375701+0.41%
90 দিন$ -0.0053581101505376-0.70%

pBTC35A (PBTC35A) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

pBTC35A এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.752083
$ 0.752083$ 0.752083

$ 0.789649
$ 0.789649$ 0.789649

$ 216.53
$ 216.53$ 216.53

-0.01%

+0.92%

+1.58%

pBTC35A (PBTC35A) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 162.93K
$ 162.93K$ 162.93K

--
----

214.60K
214.60K 214.60K

pBTC35A (PBTC35A) কী?

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

pBTC35A (PBTC35A) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

pBTC35A (PBTC35A) এর টোকেনোমিক্স

pBTC35A (PBTC35A) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PBTC35Aটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: pBTC35A (PBTC35A) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PBTC35A থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PBTC35A থেকে VND
19,979.953215
1 PBTC35A থেকে AUD
A$1.16166933
1 PBTC35A থেকে GBP
0.56185314
1 PBTC35A থেকে EUR
0.64537185
1 PBTC35A থেকে USD
$0.759261
1 PBTC35A থেকে MYR
RM3.21926664
1 PBTC35A থেকে TRY
30.87914487
1 PBTC35A থেকে JPY
¥111.611367
1 PBTC35A থেকে ARS
ARS$1,005.6411945
1 PBTC35A থেকে RUB
60.73328739
1 PBTC35A থেকে INR
66.60237492
1 PBTC35A থেকে IDR
Rp12,246.14344683
1 PBTC35A থেকে KRW
1,054.52241768
1 PBTC35A থেকে PHP
43.08806175
1 PBTC35A থেকে EGP
￡E.36.85452894
1 PBTC35A থেকে BRL
R$4.12278723
1 PBTC35A থেকে CAD
C$1.04018757
1 PBTC35A থেকে BDT
92.12872974
1 PBTC35A থেকে NGN
1,162.72470279
1 PBTC35A থেকে UAH
31.36507191
1 PBTC35A থেকে VES
Bs97.185408
1 PBTC35A থেকে CLP
$733.446126
1 PBTC35A থেকে PKR
Rs215.14419696
1 PBTC35A থেকে KZT
409.74279126
1 PBTC35A থেকে THB
฿24.53931552
1 PBTC35A থেকে TWD
NT$22.7019039
1 PBTC35A থেকে AED
د.إ2.78648787
1 PBTC35A থেকে CHF
Fr0.6074088
1 PBTC35A থেকে HKD
HK$5.95260624
1 PBTC35A থেকে MAD
.د.م6.86371944
1 PBTC35A থেকে MXN
$14.09947677
1 PBTC35A থেকে PLN
2.76371004
1 PBTC35A থেকে RON
лв3.30278535
1 PBTC35A থেকে SEK
kr7.26612777
1 PBTC35A থেকে BGN
лв1.26796587
1 PBTC35A থেকে HUF
Ft257.63244252
1 PBTC35A থেকে CZK
15.92929578
1 PBTC35A থেকে KWD
د.ك0.231574605
1 PBTC35A থেকে ILS
2.60426523