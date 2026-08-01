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Omni-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OMNI-এর মার্কেট ক্যাপ 101,744 USD। OMNI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Omni-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OMNI-এর মার্কেট ক্যাপ 101,744 USD। OMNI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OMNI সম্পর্কে আরও

OMNI প্রাইসের তথ্য

OMNI কী

OMNI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OMNI টোকেনোমিক্স

OMNI প্রাইস পূর্বাভাস

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Omni প্রাইস (OMNI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 OMNI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00010262
$0.00010262$0.00010262
+8.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Omni (OMNI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:01:55 (UTC+8)

Omni-এর আজকের প্রাইস

আজ Omni (OMNI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OMNI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OMNI-এর জন্য $ 0

Omni বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 101,744 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.82M OMNI। গত 24 ঘণ্টায়, OMNI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00405074 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OMNI গত ঘণ্টায় +0.40% এবং গত 7 দিনে +16.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 111.00-তে পৌঁছেছে।

Omni (OMNI) এর মার্কেট তথ্য

$ 101.74K
$ 101.74K$ 101.74K

$ 111.00
$ 111.00$ 111.00

$ 101.76K
$ 101.76K$ 101.76K

999.82M
999.82M 999.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Omni এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 101.74K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 111.00। OMNI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.82M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 101.76K

Omni-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00405074
$ 0.00405074$ 0.00405074

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+7.88%

+16.56%

+16.56%

Omni (OMNI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Omni থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Omni থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Omni থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Omni থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+7.88%
30 দিন$ 0+7.47%
60 দিন$ 0+15.63%
90 দিন$ 0--

Omni এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Omni (OMNI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OMNI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Omni (OMNI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Omni এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Omni সম্পর্কে

Omni-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Omni-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

OMNI-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

OMNI-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Omni-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Omni-এর দামের পরিবর্তন 7.88% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Omni-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Omni-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Omni সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:01:55 (UTC+8)

Omni (OMNI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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