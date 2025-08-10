Nexus Mutual প্রাইস (NXM)
Nexus Mutual(NXM) বর্তমানে 98.27USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 225.96MUSD। NXM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NXM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NXM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.2 ছিল।
গত 30 দিনে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +45.5520954540 ছিল।
গত 60 দিনে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +51.0073776180 ছিল।
গত 90 দিনে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +41.246351151463746 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +6.2
|+6.73%
|30 দিন
|$ +45.5520954540
|+46.35%
|60 দিন
|$ +51.0073776180
|+51.91%
|90 দিন
|$ +41.246351151463746
|+72.33%
Nexus Mutual এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.63%
+6.73%
+27.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
