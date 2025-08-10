NXM সম্পর্কে আরও

NXM প্রাইসের তথ্য

NXM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NXM টোকেনোমিক্স

NXM প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Nexus Mutual লোগো

Nexus Mutual প্রাইস (NXM)

তালিকাভুক্ত নয়

Nexus Mutual (NXM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$97.73
$97.73$97.73
+6.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Nexus Mutual (NXM) এর প্রাইস

Nexus Mutual(NXM) বর্তমানে 98.27USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 225.96MUSD। NXM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Nexus Mutual এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.73%
Nexus Mutual এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.30M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NXM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NXM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Nexus Mutual (NXM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.2 ছিল।
গত 30 দিনে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +45.5520954540 ছিল।
গত 60 দিনে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +51.0073776180 ছিল।
গত 90 দিনে, Nexus Mutual থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +41.246351151463746 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +6.2+6.73%
30 দিন$ +45.5520954540+46.35%
60 দিন$ +51.0073776180+51.91%
90 দিন$ +41.246351151463746+72.33%

Nexus Mutual (NXM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Nexus Mutual এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 91.75
$ 91.75$ 91.75

$ 98.51
$ 98.51$ 98.51

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

+0.63%

+6.73%

+27.43%

Nexus Mutual (NXM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 225.96M
$ 225.96M$ 225.96M

--
----

2.30M
2.30M 2.30M

Nexus Mutual (NXM) কী?

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Nexus Mutual (NXM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Nexus Mutual (NXM) এর টোকেনোমিক্স

Nexus Mutual (NXM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NXMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nexus Mutual (NXM) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

NXM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 NXM থেকে VND
2,585,975.05
1 NXM থেকে AUD
A$150.3531
1 NXM থেকে GBP
72.7198
1 NXM থেকে EUR
83.5295
1 NXM থেকে USD
$98.27
1 NXM থেকে MYR
RM416.6648
1 NXM থেকে TRY
3,996.6409
1 NXM থেকে JPY
¥14,445.69
1 NXM থেকে ARS
ARS$130,158.615
1 NXM থেকে RUB
7,860.6173
1 NXM থেকে INR
8,620.2444
1 NXM থেকে IDR
Rp1,584,999.7781
1 NXM থেকে KRW
136,485.2376
1 NXM থেকে PHP
5,576.8225
1 NXM থেকে EGP
￡E.4,770.0258
1 NXM থেকে BRL
R$533.6061
1 NXM থেকে CAD
C$134.6299
1 NXM থেকে BDT
11,924.0818
1 NXM থেকে NGN
150,489.6953
1 NXM থেকে UAH
4,059.5337
1 NXM থেকে VES
Bs12,578.56
1 NXM থেকে CLP
$94,928.82
1 NXM থেকে PKR
Rs27,845.7872
1 NXM থেকে KZT
53,032.3882
1 NXM থেকে THB
฿3,176.0864
1 NXM থেকে TWD
NT$2,938.273
1 NXM থেকে AED
د.إ360.6509
1 NXM থেকে CHF
Fr78.616
1 NXM থেকে HKD
HK$770.4368
1 NXM থেকে MAD
.د.م888.3608
1 NXM থেকে MXN
$1,824.8739
1 NXM থেকে PLN
357.7028
1 NXM থেকে RON
лв427.4745
1 NXM থেকে SEK
kr940.4439
1 NXM থেকে BGN
лв164.1109
1 NXM থেকে HUF
Ft33,344.9764
1 NXM থেকে CZK
2,061.7046
1 NXM থেকে KWD
د.ك29.97235
1 NXM থেকে ILS
337.0661