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Moby AI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00180904 USD। MOBY-এর মার্কেট ক্যাপ 1,808,953 USD। MOBY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Moby AI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00180904 USD। MOBY-এর মার্কেট ক্যাপ 1,808,953 USD। MOBY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MOBY সম্পর্কে আরও

MOBY প্রাইসের তথ্য

MOBY কী

MOBY অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MOBY টোকেনোমিক্স

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Moby AI প্রাইস (MOBY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MOBY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00176932
$0.00176932$0.00176932
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Moby AI (MOBY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:27:28 (UTC+8)

Moby AI-এর আজকের প্রাইস

আজ Moby AI (MOBY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00180904, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MOBY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MOBY-এর জন্য $ 0.00180904

Moby AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,808,953 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.95M MOBY। গত 24 ঘণ্টায়, MOBY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00176931 (নিম্ন) এবং $ 0.00187962 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.19171 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00140746

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MOBY গত ঘণ্টায় -2.08% এবং গত 7 দিনে +2.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 405.71K-তে পৌঁছেছে।

Moby AI (MOBY) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 405.71K
$ 405.71K$ 405.71K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,077.365792
999,948,077.365792 999,948,077.365792

Moby AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.81M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 405.71K। MOBY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999948077.365792। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.81M

Moby AI-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00176931
$ 0.00176931$ 0.00176931
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00187962
$ 0.00187962$ 0.00187962
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00176931
$ 0.00176931$ 0.00176931

$ 0.00187962
$ 0.00187962$ 0.00187962

$ 0.19171
$ 0.19171$ 0.19171

$ 0.00140746
$ 0.00140746$ 0.00140746

-2.08%

-0.54%

+2.32%

+2.32%

Moby AI (MOBY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Moby AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Moby AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000303204 ছিল।
গত 60 দিনে, Moby AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001752811 ছিল।
গত 90 দিনে, Moby AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000028779826852 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.54%
30 দিন$ +0.0000303204+1.68%
60 দিন$ -0.0001752811-9.68%
90 দিন$ +0.0000000028779826852+0.00%

Moby AI এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Moby AI (MOBY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MOBY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Moby AI (MOBY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Moby AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Moby AI এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? MOBY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Moby AI প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Moby AI (MOBY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI MemeMemePump.fun Ecosystem

Moby AI সম্পর্কে

Moby AI-এর বর্তমান দাম কত?

Moby AI Tk0.2225073959319278592000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -0.54% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

MOBY-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন -0.54% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি MOBY বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Moby AI-এর তুলনায় Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, MOBY ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Moby AI-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk222496695.14949846144000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, MOBY #2286 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.2176207052891695488000 থেকে Tk0.2311885594246507776000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

MOBY কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Moby AI ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে MOBY-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

999948077.365792 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Moby AI সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:27:28 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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