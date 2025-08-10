NILA সম্পর্কে আরও

MindWaveDAO লোগো

MindWaveDAO প্রাইস (NILA)

তালিকাভুক্ত নয়

MindWaveDAO (NILA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.073108
-0.10%1D
mexc
USD

আজকে MindWaveDAO (NILA) এর প্রাইস

MindWaveDAO(NILA) বর্তমানে 0.073108USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 61.64MUSD। NILA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MindWaveDAO এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.36%
MindWaveDAO এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
842.77M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NILA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NILA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MindWaveDAO (NILA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MindWaveDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00101523550968961 ছিল।
গত 30 দিনে, MindWaveDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0057545573 ছিল।
গত 60 দিনে, MindWaveDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0071012359 ছিল।
গত 90 দিনে, MindWaveDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00867149643215705 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00101523550968961-1.36%
30 দিন$ -0.0057545573-7.87%
60 দিন$ -0.0071012359-9.71%
90 দিন$ -0.00867149643215705-10.60%

MindWaveDAO (NILA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

MindWaveDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.070974
$ 0.075354
$ 0.116635
-0.04%

-1.36%

-3.21%

MindWaveDAO (NILA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 61.64M
--
842.77M
MindWaveDAO (NILA) কী?

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

MindWaveDAO (NILA) এর টোকেনোমিক্স

MindWaveDAO (NILA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NILAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

NILA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 NILA থেকে VND
1,923.83702
1 NILA থেকে AUD
A$0.11185524
1 NILA থেকে GBP
0.05409992
1 NILA থেকে EUR
0.0621418
1 NILA থেকে USD
$0.073108
1 NILA থেকে MYR
RM0.30997792
1 NILA থেকে TRY
2.97330236
1 NILA থেকে JPY
¥10.746876
1 NILA থেকে ARS
ARS$96.831546
1 NILA থেকে RUB
5.84790892
1 NILA থেকে INR
6.41303376
1 NILA থেকে IDR
Rp1,179.16112524
1 NILA থেকে KRW
101.53823904
1 NILA থেকে PHP
4.148879
1 NILA থেকে EGP
￡E.3.54866232
1 NILA থেকে BRL
R$0.39697644
1 NILA থেকে CAD
C$0.10015796
1 NILA থেকে BDT
8.87092472
1 NILA থেকে NGN
111.95686012
1 NILA থেকে UAH
3.02009148
1 NILA থেকে VES
Bs9.357824
1 NILA থেকে CLP
$70.622328
1 NILA থেকে PKR
Rs20.71588288
1 NILA থেকে KZT
39.45346328
1 NILA থেকে THB
฿2.36285056
1 NILA থেকে TWD
NT$2.1859292
1 NILA থেকে AED
د.إ0.26830636
1 NILA থেকে CHF
Fr0.0584864
1 NILA থেকে HKD
HK$0.57316672
1 NILA থেকে MAD
.د.م0.66089632
1 NILA থেকে MXN
$1.35761556
1 NILA থেকে PLN
0.26611312
1 NILA থেকে RON
лв0.3180198
1 NILA থেকে SEK
kr0.69964356
1 NILA থেকে BGN
лв0.12209036
1 NILA থেকে HUF
Ft24.80700656
1 NILA থেকে CZK
1.53380584
1 NILA থেকে KWD
د.ك0.02229794
1 NILA থেকে ILS
0.25076044