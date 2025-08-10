Midas mRe7YIELD প্রাইস (MRE7YIELD)
Midas mRe7YIELD(MRE7YIELD) বর্তমানে 1.032USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.47MUSD। MRE7YIELD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MRE7YIELD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MRE7YIELD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082376304 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0143211672 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02204864 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0.0
|0.00%
|30 দিন
|$ +0.0082376304
|+0.80%
|60 দিন
|$ +0.0143211672
|+1.39%
|90 দিন
|$ +0.02204864
|+2.18%
Midas mRe7YIELD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
0.00%
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MRE7YIELDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MRE7YIELD থেকে VND
₫27,157.08
|1 MRE7YIELD থেকে AUD
A$1.57896
|1 MRE7YIELD থেকে GBP
￡0.76368
|1 MRE7YIELD থেকে EUR
€0.8772
|1 MRE7YIELD থেকে USD
$1.032
|1 MRE7YIELD থেকে MYR
RM4.37568
|1 MRE7YIELD থেকে TRY
₺42.09528
|1 MRE7YIELD থেকে JPY
¥151.704
|1 MRE7YIELD থেকে ARS
ARS$1,366.884
|1 MRE7YIELD থেকে RUB
₽82.28136
|1 MRE7YIELD থেকে INR
₹90.52704
|1 MRE7YIELD থেকে IDR
Rp16,645.15896
|1 MRE7YIELD থেকে KRW
₩1,433.32416
|1 MRE7YIELD থেকে PHP
₱58.566
|1 MRE7YIELD থেকে EGP
￡E.49.71144
|1 MRE7YIELD থেকে BRL
R$5.60376
|1 MRE7YIELD থেকে CAD
C$1.41384
|1 MRE7YIELD থেকে BDT
৳125.22288
|1 MRE7YIELD থেকে NGN
₦1,580.39448
|1 MRE7YIELD থেকে UAH
₴42.63192
|1 MRE7YIELD থেকে VES
Bs132.096
|1 MRE7YIELD থেকে CLP
$1,000.008
|1 MRE7YIELD থেকে PKR
Rs292.42752
|1 MRE7YIELD থেকে KZT
₸556.92912
|1 MRE7YIELD থেকে THB
฿33.04464
|1 MRE7YIELD থেকে TWD
NT$30.8568
|1 MRE7YIELD থেকে AED
د.إ3.78744
|1 MRE7YIELD থেকে CHF
Fr0.8256
|1 MRE7YIELD থেকে HKD
HK$8.09088
|1 MRE7YIELD থেকে MAD
.د.م9.32928
|1 MRE7YIELD থেকে MXN
$19.16424
|1 MRE7YIELD থেকে PLN
zł3.75648
|1 MRE7YIELD থেকে RON
лв4.4892
|1 MRE7YIELD থেকে SEK
kr9.87624
|1 MRE7YIELD থেকে BGN
лв1.72344
|1 MRE7YIELD থেকে HUF
Ft350.17824
|1 MRE7YIELD থেকে CZK
Kč21.65136
|1 MRE7YIELD থেকে KWD
د.ك0.312696
|1 MRE7YIELD থেকে ILS
₪3.53976