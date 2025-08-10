MRE7YIELD সম্পর্কে আরও

MRE7YIELD প্রাইসের তথ্য

MRE7YIELD হোয়াইটপেপার

MRE7YIELD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MRE7YIELD টোকেনোমিক্স

MRE7YIELD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Midas mRe7YIELD লোগো

Midas mRe7YIELD প্রাইস (MRE7YIELD)

তালিকাভুক্ত নয়

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.032
$1.032$1.032
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর প্রাইস

Midas mRe7YIELD(MRE7YIELD) বর্তমানে 1.032USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.47MUSD। MRE7YIELD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Midas mRe7YIELD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
0.00%
Midas mRe7YIELD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
4.33M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MRE7YIELD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MRE7YIELD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082376304 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0143211672 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas mRe7YIELD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02204864 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0.00.00%
30 দিন$ +0.0082376304+0.80%
60 দিন$ +0.0143211672+1.39%
90 দিন$ +0.02204864+2.18%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Midas mRe7YIELD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

0.00%

0.00%

0.00%

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

--
----

4.33M
4.33M 4.33M

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) কী?

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর টোকেনোমিক্স

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MRE7YIELDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MRE7YIELD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MRE7YIELD থেকে VND
27,157.08
1 MRE7YIELD থেকে AUD
A$1.57896
1 MRE7YIELD থেকে GBP
0.76368
1 MRE7YIELD থেকে EUR
0.8772
1 MRE7YIELD থেকে USD
$1.032
1 MRE7YIELD থেকে MYR
RM4.37568
1 MRE7YIELD থেকে TRY
42.09528
1 MRE7YIELD থেকে JPY
¥151.704
1 MRE7YIELD থেকে ARS
ARS$1,366.884
1 MRE7YIELD থেকে RUB
82.28136
1 MRE7YIELD থেকে INR
90.52704
1 MRE7YIELD থেকে IDR
Rp16,645.15896
1 MRE7YIELD থেকে KRW
1,433.32416
1 MRE7YIELD থেকে PHP
58.566
1 MRE7YIELD থেকে EGP
￡E.49.71144
1 MRE7YIELD থেকে BRL
R$5.60376
1 MRE7YIELD থেকে CAD
C$1.41384
1 MRE7YIELD থেকে BDT
125.22288
1 MRE7YIELD থেকে NGN
1,580.39448
1 MRE7YIELD থেকে UAH
42.63192
1 MRE7YIELD থেকে VES
Bs132.096
1 MRE7YIELD থেকে CLP
$1,000.008
1 MRE7YIELD থেকে PKR
Rs292.42752
1 MRE7YIELD থেকে KZT
556.92912
1 MRE7YIELD থেকে THB
฿33.04464
1 MRE7YIELD থেকে TWD
NT$30.8568
1 MRE7YIELD থেকে AED
د.إ3.78744
1 MRE7YIELD থেকে CHF
Fr0.8256
1 MRE7YIELD থেকে HKD
HK$8.09088
1 MRE7YIELD থেকে MAD
.د.م9.32928
1 MRE7YIELD থেকে MXN
$19.16424
1 MRE7YIELD থেকে PLN
3.75648
1 MRE7YIELD থেকে RON
лв4.4892
1 MRE7YIELD থেকে SEK
kr9.87624
1 MRE7YIELD থেকে BGN
лв1.72344
1 MRE7YIELD থেকে HUF
Ft350.17824
1 MRE7YIELD থেকে CZK
21.65136
1 MRE7YIELD থেকে KWD
د.ك0.312696
1 MRE7YIELD থেকে ILS
3.53976