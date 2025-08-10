JumpToken প্রাইস (JMPT)
JumpToken(JMPT) বর্তমানে 1.14USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.25MUSD। JMPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JMPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JMPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01134451 ছিল।
গত 30 দিনে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0558212400 ছিল।
গত 60 দিনে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1105235700 ছিল।
গত 90 দিনে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1541681990890954 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01134451
|+1.01%
|30 দিন
|$ -0.0558212400
|-4.89%
|60 দিন
|$ +0.1105235700
|+9.70%
|90 দিন
|$ +0.1541681990890954
|+15.64%
JumpToken এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+1.01%
+6.62%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.
