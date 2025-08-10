JMPT সম্পর্কে আরও

JumpToken প্রাইস (JMPT)

JumpToken (JMPT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.14
$1.14$1.14
+1.00%1D
আজকে JumpToken (JMPT) এর প্রাইস

JumpToken(JMPT) বর্তমানে 1.14USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.25MUSD। JMPT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

JumpToken এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.01%
JumpToken এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
14.27M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ JMPT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JMPT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ JumpToken (JMPT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01134451 ছিল।
গত 30 দিনে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0558212400 ছিল।
গত 60 দিনে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1105235700 ছিল।
গত 90 দিনে, JumpToken থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1541681990890954 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01134451+1.01%
30 দিন$ -0.0558212400-4.89%
60 দিন$ +0.1105235700+9.70%
90 দিন$ +0.1541681990890954+15.64%

JumpToken (JMPT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

JumpToken এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

-0.02%

+1.01%

+6.62%

JumpToken (JMPT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 16.25M
$ 16.25M$ 16.25M

--
----

14.27M
14.27M 14.27M

JumpToken (JMPT) কী?

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

JumpToken (JMPT) এর টোকেনোমিক্স

JumpToken (JMPT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JMPTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: JumpToken (JMPT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

JMPT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 JMPT থেকে VND
29,999.1
1 JMPT থেকে AUD
A$1.7442
1 JMPT থেকে GBP
0.8436
1 JMPT থেকে EUR
0.969
1 JMPT থেকে USD
$1.14
1 JMPT থেকে MYR
RM4.8336
1 JMPT থেকে TRY
46.3638
1 JMPT থেকে JPY
¥167.58
1 JMPT থেকে ARS
ARS$1,509.93
1 JMPT থেকে RUB
91.1886
1 JMPT থেকে INR
100.0008
1 JMPT থেকে IDR
Rp18,387.0942
1 JMPT থেকে KRW
1,583.3232
1 JMPT থেকে PHP
64.695
1 JMPT থেকে EGP
￡E.55.3356
1 JMPT থেকে BRL
R$6.1902
1 JMPT থেকে CAD
C$1.5618
1 JMPT থেকে BDT
138.3276
1 JMPT থেকে NGN
1,745.7846
1 JMPT থেকে UAH
47.0934
1 JMPT থেকে VES
Bs145.92
1 JMPT থেকে CLP
$1,101.24
1 JMPT থেকে PKR
Rs323.0304
1 JMPT থেকে KZT
615.2124
1 JMPT থেকে THB
฿36.8448
1 JMPT থেকে TWD
NT$34.086
1 JMPT থেকে AED
د.إ4.1838
1 JMPT থেকে CHF
Fr0.912
1 JMPT থেকে HKD
HK$8.9376
1 JMPT থেকে MAD
.د.م10.3056
1 JMPT থেকে MXN
$21.1698
1 JMPT থেকে PLN
4.1496
1 JMPT থেকে RON
лв4.959
1 JMPT থেকে SEK
kr10.9098
1 JMPT থেকে BGN
лв1.9038
1 JMPT থেকে HUF
Ft386.8248
1 JMPT থেকে CZK
23.9172
1 JMPT থেকে KWD
د.ك0.3477
1 JMPT থেকে ILS
3.9102