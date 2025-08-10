Jarvis প্রাইস (JARVIS)
Jarvis(JARVIS) বর্তমানে 0.03380711USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.42MUSD। JARVIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JARVIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JARVIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Jarvis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00027206 ছিল।
গত 30 দিনে, Jarvis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031634766 ছিল।
গত 60 দিনে, Jarvis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040079376 ছিল।
গত 90 দিনে, Jarvis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00543792610161946 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00027206
|+0.81%
|30 দিন
|$ +0.0031634766
|+9.36%
|60 দিন
|$ +0.0040079376
|+11.86%
|90 দিন
|$ +0.00543792610161946
|+19.17%
Jarvis এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.81%
+8.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Jarvis (JARVIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JARVISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 JARVIS থেকে VND
₫889.63409965
|1 JARVIS থেকে AUD
A$0.0517248783
|1 JARVIS থেকে GBP
￡0.0250172614
|1 JARVIS থেকে EUR
€0.0287360435
|1 JARVIS থেকে USD
$0.03380711
|1 JARVIS থেকে MYR
RM0.1433421464
|1 JARVIS থেকে TRY
₺1.3749351637
|1 JARVIS থেকে JPY
¥4.96964517
|1 JARVIS থেকে ARS
ARS$44.777517195
|1 JARVIS থেকে RUB
₽2.7042307289
|1 JARVIS থেকে INR
₹2.9655596892
|1 JARVIS থেকে IDR
Rp545.2758914033
|1 JARVIS থেকে KRW
₩46.9540189368
|1 JARVIS থেকে PHP
₱1.9185534925
|1 JARVIS থেকে EGP
￡E.1.6409971194
|1 JARVIS থেকে BRL
R$0.1835726073
|1 JARVIS থেকে CAD
C$0.0463157407
|1 JARVIS থেকে BDT
৳4.1021547274
|1 JARVIS থেকে NGN
₦51.7718701829
|1 JARVIS থেকে UAH
₴1.3965717141
|1 JARVIS থেকে VES
Bs4.32731008
|1 JARVIS থেকে CLP
$32.65766826
|1 JARVIS থেকে PKR
Rs9.5795826896
|1 JARVIS থেকে KZT
₸18.2443449826
|1 JARVIS থেকে THB
฿1.0926457952
|1 JARVIS থেকে TWD
NT$1.010832589
|1 JARVIS থেকে AED
د.إ0.1240720937
|1 JARVIS থেকে CHF
Fr0.027045688
|1 JARVIS থেকে HKD
HK$0.2650477424
|1 JARVIS থেকে MAD
.د.م0.3056162744
|1 JARVIS থেকে MXN
$0.6277980327
|1 JARVIS থেকে PLN
zł0.1230578804
|1 JARVIS থেকে RON
лв0.1470609285
|1 JARVIS থেকে SEK
kr0.3235340427
|1 JARVIS থেকে BGN
лв0.0564578737
|1 JARVIS থেকে HUF
Ft11.4714285652
|1 JARVIS থেকে CZK
Kč0.7092731678
|1 JARVIS থেকে KWD
د.ك0.01031116855
|1 JARVIS থেকে ILS
₪0.1159583873