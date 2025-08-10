Hestia প্রাইস (HESTIA)
Hestia(HESTIA) বর্তমানে 1.69USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 962.74KUSD। HESTIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hestia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03594403 ছিল।
গত 30 দিনে, Hestia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2726264060 ছিল।
গত 60 দিনে, Hestia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1542703380 ছিল।
গত 90 দিনে, Hestia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0779633709159285 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03594403
|+2.17%
|30 দিন
|$ +0.2726264060
|+16.13%
|60 দিন
|$ +1.1542703380
|+68.30%
|90 দিন
|$ +0.0779633709159285
|+4.84%
Hestia এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.32%
+2.17%
+9.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.
