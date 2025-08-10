FrontFanz প্রাইস (FANX)
FrontFanz(FANX) বর্তমানে 0,00008146USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22,32KUSD। FANX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FANX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FANX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FrontFanz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FrontFanz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0000454138 ছিল।
গত 60 দিনে, FrontFanz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0000484482 ছিল।
গত 90 দিনে, FrontFanz থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,000030995409514574406 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3,57%
|30 দিন
|$ +0,0000454138
|+55,75%
|60 দিন
|$ +0,0000484482
|+59,47%
|90 দিন
|$ +0,000030995409514574406
|+61,42%
FrontFanz এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0,30%
+3,57%
+20,18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform.
FrontFanz (FANX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FANXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
