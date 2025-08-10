CHIPPY সম্পর্কে আরও

Fish N Chips লোগো

Fish N Chips প্রাইস (CHIPPY)

তালিকাভুক্ত নয়

Fish N Chips (CHIPPY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.002882
$0.002882$0.002882
+10.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Fish N Chips (CHIPPY) এর প্রাইস

Fish N Chips(CHIPPY) বর্তমানে 0.00287055USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.86MUSD। CHIPPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Fish N Chips এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+9.62%
Fish N Chips এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1000.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CHIPPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CHIPPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Fish N Chips (CHIPPY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Fish N Chips থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00025196 ছিল।
গত 30 দিনে, Fish N Chips থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0046904746 ছিল।
গত 60 দিনে, Fish N Chips থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0117111656 ছিল।
গত 90 দিনে, Fish N Chips থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023753186067862544 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00025196+9.62%
30 দিন$ +0.0046904746+163.40%
60 দিন$ +0.0117111656+407.98%
90 দিন$ +0.0023753186067862544+479.64%

Fish N Chips (CHIPPY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Fish N Chips এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00261358
$ 0.00261358$ 0.00261358

$ 0.00311278
$ 0.00311278$ 0.00311278

$ 0.01633691
$ 0.01633691$ 0.01633691

+0.58%

+9.62%

+1.64%

Fish N Chips (CHIPPY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
----

1000.00M
1000.00M 1000.00M

Fish N Chips (CHIPPY) কী?

Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders.

Fish N Chips (CHIPPY) এর টোকেনোমিক্স

Fish N Chips (CHIPPY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CHIPPYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

