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Exchange Request for Bitbon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.791582 USD। ERBB-এর মার্কেট ক্যাপ 297,950 USD। ERBB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Exchange Request for Bitbon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.791582 USD। ERBB-এর মার্কেট ক্যাপ 297,950 USD। ERBB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ERBB সম্পর্কে আরও

ERBB প্রাইসের তথ্য

ERBB কী

ERBB হোয়াইটপেপার

ERBB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ERBB টোকেনোমিক্স

ERBB প্রাইস পূর্বাভাস

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Exchange Request for Bitbon প্রাইস (ERBB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ERBB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.791716
$0.791716$0.791716
+2.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Exchange Request for Bitbon (ERBB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:04:30 (UTC+8)

Exchange Request for Bitbon-এর আজকের প্রাইস

আজ Exchange Request for Bitbon (ERBB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.791582, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ERBB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ERBB-এর জন্য $ 0.791582

Exchange Request for Bitbon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 297,950 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 376.41K ERBB। গত 24 ঘণ্টায়, ERBB এর ট্রেড হয়েছে $ 0.75948 (নিম্ন) এবং $ 0.799225 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.068 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.692041

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ERBB গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +1.92% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.69K-তে পৌঁছেছে।

Exchange Request for Bitbon (ERBB) এর মার্কেট তথ্য

$ 297.95K
$ 297.95K$ 297.95K

$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K

$ 297.95K
$ 297.95K$ 297.95K

376.41K
376.41K 376.41K

376,411.4564993154
376,411.4564993154 376,411.4564993154

Exchange Request for Bitbon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 297.95K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.69K। ERBB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 376.41K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 376411.4564993154। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 297.95K

Exchange Request for Bitbon-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.75948
$ 0.75948$ 0.75948
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.799225
$ 0.799225$ 0.799225
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.75948
$ 0.75948$ 0.75948

$ 0.799225
$ 0.799225$ 0.799225

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 0.692041
$ 0.692041$ 0.692041

+0.09%

+2.12%

+1.92%

+1.92%

Exchange Request for Bitbon (ERBB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Exchange Request for Bitbon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01641119 ছিল।
গত 30 দিনে, Exchange Request for Bitbon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0899767511 ছিল।
গত 60 দিনে, Exchange Request for Bitbon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0957712897 ছিল।
গত 90 দিনে, Exchange Request for Bitbon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000475060606532 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01641119+2.12%
30 দিন$ -0.0899767511-11.36%
60 দিন$ -0.0957712897-12.09%
90 দিন$ -0.0000475060606532-0.00%

Exchange Request for Bitbon এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Exchange Request for Bitbon (ERBB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ERBB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Exchange Request for Bitbon (ERBB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Exchange Request for Bitbon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Exchange Request for Bitbon সম্পর্কে

বর্তমানে Exchange Request for Bitbon কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk97.33240466551882280000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 2.11%।

ERBB কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Marketing,Ethereum Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Exchange Request for Bitbon বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

ERBB সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

376411.4564993154 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Exchange Request for Bitbon এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk131.32058104248720000 এবং ATL Tk85.09290845058416140000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Exchange Request for Bitbon কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Exchange Request for Bitbon সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:04:30 (UTC+8)

Exchange Request for Bitbon (ERBB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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