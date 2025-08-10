DungeonSwap প্রাইস (DND)
DungeonSwap(DND) বর্তমানে 0.00551016USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 28.76KUSD। DND থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DND থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DND এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DungeonSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DungeonSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000655400 ছিল।
গত 60 দিনে, DungeonSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000933316 ছিল।
গত 90 দিনে, DungeonSwap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000963368344092785 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ +0.0000655400
|+1.19%
|60 দিন
|$ -0.0000933316
|-1.69%
|90 দিন
|$ -0.0000963368344092785
|-1.71%
DungeonSwap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.16%
-0.01%
+0.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.
