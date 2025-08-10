Dexalot প্রাইস (ALOT)
Dexalot(ALOT) বর্তমানে 0.191893USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.13MUSD। ALOT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ALOT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALOT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dexalot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00737706 ছিল।
গত 30 দিনে, Dexalot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0701153419 ছিল।
গত 60 দিনে, Dexalot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0998583539 ছিল।
গত 90 দিনে, Dexalot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1978588556495479 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00737706
|+4.00%
|30 দিন
|$ -0.0701153419
|-36.53%
|60 দিন
|$ -0.0998583539
|-52.03%
|90 দিন
|$ -0.1978588556495479
|-50.76%
Dexalot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
+4.00%
+5.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.
Dexalot (ALOT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ALOTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
