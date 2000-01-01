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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ওয়ালেট টোকেনসমূহ

ওয়ালেট সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.028131
+1.10%
+9.02%
+11.66%
$ 772.33M
$ 46.82M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08249
+0.09%
-0.64%
-5.96%
$ 637.17M
$ 14.61M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.407
+0.44%
+6.35%
+1.67%
$ 175.73M
$ 178.37K
4
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001663
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2744
+0.76%
+13.42%
+19.89%
$ 138.65M
$ 238.16K
6
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4097
+0.49%
+10.57%
+6.38%
$ 101.70M
$ 215.12K
7
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0883
0.00%
+5.37%
-1.12%
$ 66.21M
$ 11.98K
8
EXOD
EXOD
EXOD
$ 6.34
0.00%
0.00%
+28.60%
$ 66.19M
--
9
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0.069253
+0.97%
+0.17%
+19.00%
$ 45.51M
$ 9.27K
10
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02955
+0.41%
+7.97%
-0.60%
$ 41.57M
$ 1.95M
11
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.0103
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 38.55M
$ 16.39K
12
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
$ 0.00764969
+0.37%
+0.07%
+11.55%
$ 24.35M
$ 39.47K
13
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
$ 0.45482
+0.06%
+0.52%
+34.32%
$ 22.74M
$ 3.44K
14
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0.07951
+0.38%
+8.24%
+9.72%
$ 20.54M
$ 746.29K
15
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008293
-0.10%
+3.61%
+5.83%
$ 16.77M
$ 11.30M
16
Octra
Octra
OCT
$ 0.02586619
-0.68%
+0.24%
+25.94%
$ 16.17M
$ 83.23K
17
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04161768
0.00%
0.00%
+1.86%
$ 16.12M
$ 14.02
18
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01488
+0.07%
+8.17%
+10.32%
$ 14.96M
$ 5.47M
19
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03648
+0.16%
+8.06%
+9.25%
$ 14.65M
$ 1.94M
20
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01494784
0.00%
+0.15%
+15.43%
$ 10.82M
$ 181.54K
21
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.077037
0.00%
-0.02%
-4.58%
$ 7.70M
$ 24.56K
22
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1695
+0.88%
-3.64%
+2.20%
$ 7.41M
$ 539.41K
23
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.45
+0.41%
+0.03%
0.00%
$ 5.14M
$ 60.96K
24
BEST
BEST
BEST
$ 0.00059358
-0.06%
+0.12%
+23.01%
$ 5.06M
$ 18.99K
25
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.03109
+1.93%
+10.51%
+3.83%
$ 4.10M
$ 2.67M
26
CONX
CONX
CONX
$ 0.00382213
-0.66%
+0.02%
-2.21%
$ 3.84M
$ 27.87K
27
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00055824
0.00%
-0.04%
-4.99%
$ 3.79M
$ 1.77K
28
THAT
THAT
THAT
$ 0.00202288
-0.50%
-0.00%
+1.39%
$ 3.11M
$ 19.81K
29
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.0147
-0.07%
+6.53%
+5.30%
$ 3.08M
$ 4.23M
30
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.85
+0.34%
+0.09%
+1.39%
$ 2.92M
$ 3.78K
31
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00287782
-0.45%
+0.11%
+2.15%
$ 2.57M
$ 3.56K
32
Thought
Thought
THT
$ 0.00655096
0.00%
--
0.00%
$ 2.49M
$ 54.91
33
Rezor
Rezor
RZR
$ 5.157E-5
-0.29%
+16.60%
+23.76%
$ 2.13M
--
34
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01375865
+1.27%
+0.16%
+9.68%
$ 2.09M
$ 1.17K
35
0x0
0x0
0X0
$ 0.00188378
-0.05%
+0.18%
+19.18%
$ 1.68M
$ 3.56K
36
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00601074
+0.03%
+0.06%
+2.76%
$ 1.67M
$ 21.57K
37
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2065
-0.72%
-0.67%
-2.59%
$ 1.63M
$ 63.47K
38
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.0137313
-0.50%
-0.00%
+25.38%
$ 1.57M
$ 94.91K
39
iMe Lab
iMe Lab
LIME
$ 0.002043
-0.68%
+2.25%
-1.16%
$ 1.54M
$ 5.74M
40
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000013403
-2.15%
+0.91%
+27.63%
$ 1.24M
$ 6.19B
41
Ethos
Ethos
ETHOS
$ 0.00068488
+0.01%
+0.16%
+13.79%
$ 1.21M
$ 64.74
42
SOLVEX
SOLVEX
SOLVEX
$ 0.0189
0.00%
+3.19%
+1.04%
$ 960.91K
$ 504.48K
43
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.228822
+0.05%
+0.08%
+10.75%
$ 413.82K
$ 2.08K
44
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007092
+0.01%
-0.16%
-1.25%
$ 373.36K
$ 29.21M
45
Nocturn
Nocturn
NOC
$ 0.00034914
0.00%
--
0.00%
$ 349.14K
$ 8.38K
46
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00683187
+0.08%
0.00%
-2.51%
$ 290.35K
$ 40.97K
47
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00095732
+0.01%
-0.09%
+20.53%
$ 243.61K
$ 6.32K
48
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00738349
+0.07%
-0.02%
-6.06%
$ 202.16K
$ 1.46K
49
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.42E-6
0.00%
+19.50%
+24.56%
$ 142.09K
--
50
Talisman
Talisman
SEEK
$ 0.00947633
+0.01%
--
+2.04%
$ 85.51K
$ 2.49

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ওয়ালেট টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ওয়ালেট টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 71 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $2.47B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ওয়ালেট টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ওয়ালেট টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 22.47% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CATE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ওয়ালেট টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 71 ওয়ালেট টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ওয়ালেট টোকেনগুলোর মধ্যে KAS, BDX, TWT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ওয়ালেট বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ওয়ালেট টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $2.47B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ওয়ালেট সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।