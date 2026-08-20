ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারUNITREEআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
Rainbow-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01455 BDT। RNBW-এর মার্কেট ক্যাপ 3,055,500 BDT। RNBW-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Rainbow-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01455 BDT। RNBW-এর মার্কেট ক্যাপ 3,055,500 BDT। RNBW-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

RNBW সম্পর্কে আরও

RNBW প্রাইসের তথ্য

RNBW কী

RNBW হোয়াইটপেপার

RNBW অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RNBW টোকেনোমিক্স

RNBW প্রাইস পূর্বাভাস

RNBW ইতিহাস

RNBW ক্রয়ের গাইড

RNBW-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

RNBW স্পট

RNBW USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Rainbow লোগো

Rainbow প্রাইস(RNBW)

1 RNBW থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1.7781555
৳1.7781555৳1.7781555
+0.69%1D
BDT
Rainbow (RNBW) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:06:38 (UTC+8)

Rainbow-এর আজকের প্রাইস

আজ Rainbow (RNBW)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01455, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.69% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RNBW থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি RNBW-এর জন্য ৳ 0.01455

Rainbow বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1444 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.06M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 210.00M RNBW। গত 24 ঘণ্টায়, RNBW এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01363 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01458 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 13.6996153665822987855 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.3237387435292964306

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RNBW গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে +4.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.83K-তে পৌঁছেছে।

Rainbow (RNBW) এর মার্কেট তথ্য

No.1444

৳ 3.06M
৳ 3.06M৳ 3.06M

৳ 60.83K
৳ 60.83K৳ 60.83K

৳ 14.55M
৳ 14.55M৳ 14.55M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

BASE

Rainbow এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.06M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.83K। RNBW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 210.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 14.55M

Rainbow-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.01363
৳ 0.01363৳ 0.01363
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.01458
৳ 0.01458৳ 0.01458
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.01363
৳ 0.01363৳ 0.01363

৳ 0.01458
৳ 0.01458৳ 0.01458

৳ 13.6996153665822987855
৳ 13.6996153665822987855৳ 13.6996153665822987855

৳ 1.3237387435292964306
৳ 1.3237387435292964306৳ 1.3237387435292964306

+0.13%

+0.69%

+4.00%

+4.00%

Rainbow (RNBW) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Rainbow এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0121852+0.69%
30 দিন৳ -0.00003-0.21%
60 দিন৳ -0.00335-18.72%
90 দিন৳ -0.00302-17.19%
Rainbow আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, RNBW এর পরিবর্তন ৳ +0.0121852 (+0.69%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Rainbow 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00003(-0.21%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Rainbow 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RNBW এর প্রাইস ৳ -0.00335 (-18.72%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Rainbow 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00302 (-17.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Rainbow (RNBW) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Rainbow প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Rainbow-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Rainbow-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Rainbow-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

RNBW মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ডনিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

**বাজার কাঠামো** RNBW_USDT ার ঘন্টার বর্তমান মূল্য 0.01626 USDT, যা হাবের কেন্দ্রস্থল 0.01646-এর নিচে 1.2% নিচে অবস্থান করছে। MA এবং EMA গ্রুপ উভয়ই 7টি ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে এবং মূল্য গড়ের সিস্টেমের উপরে চলছে। বর্তমান মূল্য S1 (0.01582) এবং হাবের মধ্যবর্তী সীমার মধ্যে অবস্থান করছে; কাঠামোটি বাড়তি দিকের সারিবদ্ধতা প্রদর্শন করলেও হাব ভেদ করতে পারেনি। **শক্তির অবস্থা** MACD মৃত্যু ক্রস আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে, দ্রুত ও ধীর লাইনের দিক এবং গড়ের সিস্টেমের সংকেতগুলো পরস্পর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে অবস্থান করছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় স্বল্পমেয়াদী শক্তির বণ্টন নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। ব্লিংক ব্যান্ডের ডেটা উপলব্ধ নয়, ফলে কম্পনশীলতার কাঠামো নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের হাব 0.01646 বর্তমান মূল্য থেকে 1.2% দূরে অবস্থান করছে, আর R1 অবস্থান করছে 0.01687 (+3.8%) এবং এটি নিকটস্থ প্রতিরোধ গঠন করছে। নিচের দিকে S1 সমর্থন 0.01582 বর্তমান মূল্য থেকে -2.7% দূরে অবস্থান করছে, আর S2 দূরবর্তী সমর্থন 0.01541 (-5.2%) এ অবস্থান করছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Rainbow এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Rainbow (RNBW) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, RNBW এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Rainbow (RNBW) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Rainbow এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Rainbow এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? RNBW এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Rainbow প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Rainbow কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Rainbow দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে RNBW কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Rainbow কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Rainbow (RNBW) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Rainbow তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Rainbow (RNBW) কিনবেন নির্দেশিকা

Rainbow দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Rainbow এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Rainbow (RNBW) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Rainbow (RNBW) কী?

The wallet that rewards you for having fun onchain.

Rainbow সম্পর্কিত রিসোর্স

Rainbow সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Rainbow ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCoinList Launchpad

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Rainbow সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:06:38 (UTC+8)

Rainbow (RNBW) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Rainbow সম্পর্কে আরও জানুন

RNBW USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে RNBW-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে RNBW USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Rainbow (RNBW) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Rainbow প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
RNBW/USDT
৳1.7757113
৳1.7757113৳1.7757113
+0.48%
4.31M (USDT)
RNBW/USDC
৳1.7769334
৳1.7769334৳1.7769334
+0.62%
3.87M (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

QoreChain

QoreChain

QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

Aligned

Aligned

ALIGN

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳24.4749967
৳24.4749967৳24.4749967

+901.35%

Optiview

Optiview

OV

৳30.5525
৳30.5525৳30.5525

-7.40%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.4261907
৳1.4261907৳1.4261907

+36.17%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.047710784
৳0.047710784৳0.047710784

+56.16%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.016449466
৳0.016449466৳0.016449466

+54.71%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0635492
৳0.0635492৳0.0635492

+36.84%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.872957
৳14.872957৳14.872957

+19.66%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,674.4658
৳8,674.4658৳8,674.4658

+14.76%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RNBW-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

RNBW
RNBW
BDT
BDT

1 RNBW = 1.7781555 BDT