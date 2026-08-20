Rainbow প্রাইস(RNBW)
আজ Rainbow (RNBW)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01455, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.69% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RNBW থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি RNBW-এর জন্য ৳ 0.01455।
Rainbow বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1444 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.06M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 210.00M RNBW। গত 24 ঘণ্টায়, RNBW এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01363 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01458 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 13.6996153665822987855 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.3237387435292964306।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RNBW গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে +4.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.83K-তে পৌঁছেছে।
No.1444
21.00%
BASE
Rainbow এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 3.06M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 60.83K। RNBW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 210.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 14.55M।
+0.13%
+0.69%
+4.00%
+4.00%
Rainbow এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0121852
|+0.69%
|30 দিন
|৳ -0.00003
|-0.21%
|60 দিন
|৳ -0.00335
|-18.72%
|90 দিন
|৳ -0.00302
|-17.19%
আজ, RNBW এর পরিবর্তন ৳ +0.0121852 (+0.69%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00003(-0.21%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RNBW এর প্রাইস ৳ -0.00335 (-18.72%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00302 (-17.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Rainbow-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
RNBW মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
**বাজার কাঠামো** RNBW_USDT ার ঘন্টার বর্তমান মূল্য 0.01626 USDT, যা হাবের কেন্দ্রস্থল 0.01646-এর নিচে 1.2% নিচে অবস্থান করছে। MA এবং EMA গ্রুপ উভয়ই 7টি ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে এবং মূল্য গড়ের সিস্টেমের উপরে চলছে। বর্তমান মূল্য S1 (0.01582) এবং হাবের মধ্যবর্তী সীমার মধ্যে অবস্থান করছে; কাঠামোটি বাড়তি দিকের সারিবদ্ধতা প্রদর্শন করলেও হাব ভেদ করতে পারেনি। **শক্তির অবস্থা** MACD মৃত্যু ক্রস আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে, দ্রুত ও ধীর লাইনের দিক এবং গড়ের সিস্টেমের সংকেতগুলো পরস্পর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে অবস্থান করছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় স্বল্পমেয়াদী শক্তির বণ্টন নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। ব্লিংক ব্যান্ডের ডেটা উপলব্ধ নয়, ফলে কম্পনশীলতার কাঠামো নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের হাব 0.01646 বর্তমান মূল্য থেকে 1.2% দূরে অবস্থান করছে, আর R1 অবস্থান করছে 0.01687 (+3.8%) এবং এটি নিকটস্থ প্রতিরোধ গঠন করছে। নিচের দিকে S1 সমর্থন 0.01582 বর্তমান মূল্য থেকে -2.7% দূরে অবস্থান করছে, আর S2 দূরবর্তী সমর্থন 0.01541 (-5.2%) এ অবস্থান করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Rainbow এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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