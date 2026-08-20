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Ambire Wallet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01496943 USD। WALLET-এর মার্কেট ক্যাপ 10,832,061 USD। WALLET-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Ambire Wallet-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01496943 USD। WALLET-এর মার্কেট ক্যাপ 10,832,061 USD। WALLET-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WALLET সম্পর্কে আরও

WALLET প্রাইসের তথ্য

WALLET কী

WALLET হোয়াইটপেপার

WALLET অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WALLET টোকেনোমিক্স

WALLET প্রাইস পূর্বাভাস

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Ambire Wallet প্রাইস (WALLET)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WALLET থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01496921
$0.01496921$0.01496921
+0.15%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Ambire Wallet (WALLET) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:56:43 (UTC+8)

Ambire Wallet-এর আজকের প্রাইস

আজ Ambire Wallet (WALLET)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01496943, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WALLET থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WALLET-এর জন্য $ 0.01496943

Ambire Wallet বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 10,832,061 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 723.62M WALLET। গত 24 ঘণ্টায়, WALLET এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01295135 (নিম্ন) এবং $ 0.01501613 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 15.23 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00329061

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WALLET গত ঘণ্টায় +0.21% এবং গত 7 দিনে +14.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 149.36K-তে পৌঁছেছে।

Ambire Wallet (WALLET) এর মার্কেট তথ্য

$ 10.83M
$ 10.83M$ 10.83M

$ 149.36K
$ 149.36K$ 149.36K

$ 11.04M
$ 11.04M$ 11.04M

723.62M
723.62M 723.62M

737,257,417.3021029
737,257,417.3021029 737,257,417.3021029

Ambire Wallet এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 10.83M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 149.36K। WALLET এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 723.62M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 737257417.3021029। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.04M

Ambire Wallet-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01295135
$ 0.01295135$ 0.01295135
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01501613
$ 0.01501613$ 0.01501613
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01295135
$ 0.01295135$ 0.01295135

$ 0.01501613
$ 0.01501613$ 0.01501613

$ 15.23
$ 15.23$ 15.23

$ 0.00329061
$ 0.00329061$ 0.00329061

+0.21%

+15.33%

+14.08%

+14.08%

Ambire Wallet (WALLET) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ambire Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00198991 ছিল।
গত 30 দিনে, Ambire Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005399862 ছিল।
গত 60 দিনে, Ambire Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020777688 ছিল।
গত 90 দিনে, Ambire Wallet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000001235306027 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00198991+15.33%
30 দিন$ -0.0005399862-3.60%
60 দিন$ -0.0020777688-13.88%
90 দিন$ +0.000000001235306027+0.00%

Ambire Wallet এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Ambire Wallet (WALLET) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WALLET এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Ambire Wallet (WALLET) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Ambire Wallet এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Ambire Wallet সম্পর্কে

Ambire Wallet-এর বর্তমান দাম কত?

Ambire Wallet-এর দাম Tk1.8410550637507291872000 এবং আজকে এটি 15.33% পরিবর্তিত হয়েছে।

WALLET সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Ambire Wallet-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Wallets,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Account Abstraction,Governance,Base Native খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে WALLET-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

WALLET-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk1873.1019565156192000 এবং ATL হল Tk0.4047044011247446944000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 723616875.4000269 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ambire Wallet সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:56:43 (UTC+8)

Ambire Wallet (WALLET) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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