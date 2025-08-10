Cosanta প্রাইস (COSA)
Cosanta(COSA) বর্তমানে 3.02USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.04MUSD। COSA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COSA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COSA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cosanta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0397546 ছিল।
গত 30 দিনে, Cosanta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6227324560 ছিল।
গত 60 দিনে, Cosanta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.0827029180 ছিল।
গত 90 দিনে, Cosanta থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.680178836967629 ছিল।
|আজ
|$ +0.0397546
|+1.34%
|30 দিন
|$ -0.6227324560
|-20.62%
|60 দিন
|$ -1.0827029180
|-35.85%
|90 দিন
|$ -1.680178836967629
|-35.74%
Cosanta এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.16%
+1.34%
+2.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
Cosanta (COSA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। COSAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
