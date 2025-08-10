ADM সম্পর্কে আরও

ADM প্রাইসের তথ্য

ADM হোয়াইটপেপার

ADM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ADM টোকেনোমিক্স

ADM প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

ADAMANT Messenger লোগো

ADAMANT Messenger প্রাইস (ADM)

তালিকাভুক্ত নয়

ADAMANT Messenger (ADM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01738037
$0.01738037$0.01738037
-0.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে ADAMANT Messenger (ADM) এর প্রাইস

ADAMANT Messenger(ADM) বর্তমানে 0.01738037USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.98MUSD। ADM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ADAMANT Messenger এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.32%
ADAMANT Messenger এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
113.74M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ADM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ADM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ADAMANT Messenger (ADM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009285879 ছিল।
গত 60 দিনে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013646875 ছিল।
গত 90 দিনে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006832910954929146 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.32%
30 দিন$ -0.0009285879-5.34%
60 দিন$ -0.0013646875-7.85%
90 দিন$ -0.006832910954929146-28.21%

ADAMANT Messenger (ADM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ADAMANT Messenger এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01735932
$ 0.01735932$ 0.01735932

$ 0.01748615
$ 0.01748615$ 0.01748615

$ 0.055126
$ 0.055126$ 0.055126

-0.10%

-0.32%

-0.13%

ADAMANT Messenger (ADM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--
----

113.74M
113.74M 113.74M

ADAMANT Messenger (ADM) কী?

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ADAMANT Messenger (ADM) এর টোকেনোমিক্স

ADAMANT Messenger (ADM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ADMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ADAMANT Messenger (ADM) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ADM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ADM থেকে VND
457.36443655
1 ADM থেকে AUD
A$0.0265919661
1 ADM থেকে GBP
0.0128614738
1 ADM থেকে EUR
0.0147733145
1 ADM থেকে USD
$0.01738037
1 ADM থেকে MYR
RM0.0736927688
1 ADM থেকে TRY
0.7068596479
1 ADM থেকে JPY
¥2.55491439
1 ADM থেকে ARS
ARS$23.020300065
1 ADM থেকে RUB
1.3902557963
1 ADM থেকে INR
1.5246060564
1 ADM থেকে IDR
Rp280.3285091411
1 ADM থেকে KRW
24.1392482856
1 ADM থেকে PHP
0.9863359975
1 ADM থেকে EGP
￡E.0.8436431598
1 ADM থেকে BRL
R$0.0943754091
1 ADM থেকে CAD
C$0.0238111069
1 ADM থেকে BDT
2.1089340958
1 ADM থেকে NGN
26.6161248143
1 ADM থেকে UAH
0.7179830847
1 ADM থেকে VES
Bs2.22468736
1 ADM থেকে CLP
$16.78943742
1 ADM থেকে PKR
Rs4.9249016432
1 ADM থেকে KZT
9.3794904742
1 ADM থেকে THB
฿0.5617335584
1 ADM থেকে TWD
NT$0.519673063
1 ADM থেকে AED
د.إ0.0637859579
1 ADM থেকে CHF
Fr0.013904296
1 ADM থেকে HKD
HK$0.1362621008
1 ADM থেকে MAD
.د.م0.1571185448
1 ADM থেকে MXN
$0.3227534709
1 ADM থেকে PLN
0.0632645468
1 ADM থেকে RON
лв0.0756046095
1 ADM থেকে SEK
kr0.1663301409
1 ADM থেকে BGN
лв0.0290252179
1 ADM থেকে HUF
Ft5.8975071484
1 ADM থেকে CZK
0.3646401626
1 ADM থেকে KWD
د.ك0.00530101285
1 ADM থেকে ILS
0.0596146691