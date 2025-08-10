ADAMANT Messenger প্রাইস (ADM)
ADAMANT Messenger(ADM) বর্তমানে 0.01738037USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.98MUSD। ADM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ADM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ADM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009285879 ছিল।
গত 60 দিনে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013646875 ছিল।
গত 90 দিনে, ADAMANT Messenger থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006832910954929146 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.32%
|30 দিন
|$ -0.0009285879
|-5.34%
|60 দিন
|$ -0.0013646875
|-7.85%
|90 দিন
|$ -0.006832910954929146
|-28.21%
ADAMANT Messenger এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.10%
-0.32%
-0.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
ADAMANT Messenger (ADM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ADMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ADM থেকে VND
₫457.36443655
|1 ADM থেকে AUD
A$0.0265919661
|1 ADM থেকে GBP
￡0.0128614738
|1 ADM থেকে EUR
€0.0147733145
|1 ADM থেকে USD
$0.01738037
|1 ADM থেকে MYR
RM0.0736927688
|1 ADM থেকে TRY
₺0.7068596479
|1 ADM থেকে JPY
¥2.55491439
|1 ADM থেকে ARS
ARS$23.020300065
|1 ADM থেকে RUB
₽1.3902557963
|1 ADM থেকে INR
₹1.5246060564
|1 ADM থেকে IDR
Rp280.3285091411
|1 ADM থেকে KRW
₩24.1392482856
|1 ADM থেকে PHP
₱0.9863359975
|1 ADM থেকে EGP
￡E.0.8436431598
|1 ADM থেকে BRL
R$0.0943754091
|1 ADM থেকে CAD
C$0.0238111069
|1 ADM থেকে BDT
৳2.1089340958
|1 ADM থেকে NGN
₦26.6161248143
|1 ADM থেকে UAH
₴0.7179830847
|1 ADM থেকে VES
Bs2.22468736
|1 ADM থেকে CLP
$16.78943742
|1 ADM থেকে PKR
Rs4.9249016432
|1 ADM থেকে KZT
₸9.3794904742
|1 ADM থেকে THB
฿0.5617335584
|1 ADM থেকে TWD
NT$0.519673063
|1 ADM থেকে AED
د.إ0.0637859579
|1 ADM থেকে CHF
Fr0.013904296
|1 ADM থেকে HKD
HK$0.1362621008
|1 ADM থেকে MAD
.د.م0.1571185448
|1 ADM থেকে MXN
$0.3227534709
|1 ADM থেকে PLN
zł0.0632645468
|1 ADM থেকে RON
лв0.0756046095
|1 ADM থেকে SEK
kr0.1663301409
|1 ADM থেকে BGN
лв0.0290252179
|1 ADM থেকে HUF
Ft5.8975071484
|1 ADM থেকে CZK
Kč0.3646401626
|1 ADM থেকে KWD
د.ك0.00530101285
|1 ADM থেকে ILS
₪0.0596146691