ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারETHআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
UnityWallet Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.068923 USD। UNT-এর মার্কেট ক্যাপ 45,154,460 USD। UNT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!UnityWallet Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.068923 USD। UNT-এর মার্কেট ক্যাপ 45,154,460 USD। UNT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

UNT সম্পর্কে আরও

UNT প্রাইসের তথ্য

UNT কী

UNT হোয়াইটপেপার

UNT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

UNT টোকেনোমিক্স

UNT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

UnityWallet Token লোগো

UnityWallet Token প্রাইস (UNT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 UNT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.068652
$0.068652$0.068652
+0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
UnityWallet Token (UNT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:50:12 (UTC+8)

UnityWallet Token-এর আজকের প্রাইস

আজ UnityWallet Token (UNT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.068923, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UNT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি UNT-এর জন্য $ 0.068923

UnityWallet Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 45,154,460 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 657.21M UNT। গত 24 ঘণ্টায়, UNT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.063087 (নিম্ন) এবং $ 0.06953 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.112474 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.04934818

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UNT গত ঘণ্টায় +1.48% এবং গত 7 দিনে +18.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.20K-তে পৌঁছেছে।

UnityWallet Token (UNT) এর মার্কেট তথ্য

$ 45.15M
$ 45.15M$ 45.15M

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

$ 68.71M
$ 68.71M$ 68.71M

657.21M
657.21M 657.21M

999,999,999.5832486
999,999,999.5832486 999,999,999.5832486

UnityWallet Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 45.15M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.20K। UNT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 657.21M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999999.5832486। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 68.71M

UnityWallet Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.063087
$ 0.063087$ 0.063087
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.06953
$ 0.06953$ 0.06953
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.063087
$ 0.063087$ 0.063087

$ 0.06953
$ 0.06953$ 0.06953

$ 0.112474
$ 0.112474$ 0.112474

$ 0.04934818
$ 0.04934818$ 0.04934818

+1.48%

+9.19%

+18.05%

+18.05%

UnityWallet Token (UNT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, UnityWallet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00579954 ছিল।
গত 30 দিনে, UnityWallet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004367168 ছিল।
গত 60 দিনে, UnityWallet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0059836743 ছিল।
গত 90 দিনে, UnityWallet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00023805801428217 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00579954+9.19%
30 দিন$ +0.0004367168+0.63%
60 দিন$ -0.0059836743-8.68%
90 দিন$ +0.00023805801428217+0.00%

UnityWallet Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য UnityWallet Token (UNT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, UNT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
UnityWallet Token (UNT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, UnityWallet Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে UnityWallet Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? UNT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, UnityWallet Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

UnityWallet Token সম্পর্কে

UnityWallet Token-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

UnityWallet Token-এর মূল্য Tk8.47964698868483532000, গত ২৪ ঘন্টায় 9.18% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

UNT-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি UNT-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

UnityWallet Token তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

UNT-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 657214284.5832486 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

UnityWallet Token-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে UnityWallet Token-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

UNT কীভাবে Solana Ecosystem,Wallets প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Solana Ecosystem,Wallets সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, UNT-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: UnityWallet Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:50:12 (UTC+8)

UnityWallet Token (UNT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

UnityWallet Token সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01751
$0.01751$0.01751

+75.10%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01074
$0.01074$0.01074

+144.09%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.11316
$0.11316$0.11316

-21.80%

Optiview

Optiview

OV

$2.4547
$2.4547$2.4547

+529.41%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.011144
$0.011144$0.011144

+15.96%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

Optiview

Optiview

OV

$2.4547
$2.4547$2.4547

+529.41%

Myros

Myros

MY

$0.004140
$0.004140$0.004140

+74.24%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.5090
$0.5090$0.5090

+13.11%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.034879
$0.034879$0.034879

+11.36%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.061363
$0.061363$0.061363

+5.28%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?