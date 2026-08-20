CONX প্রাইস (CONX)
আজ CONX (CONX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00383923, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.51% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CONX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CONX-এর জন্য $ 0.00383923।
CONX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,862,121 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.01B CONX। গত 24 ঘণ্টায়, CONX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00365062 (নিম্ন) এবং $ 0.00384977 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.4 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00356079।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CONX গত ঘণ্টায় +0.40% এবং গত 7 দিনে -1.82% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 25.96K-তে পৌঁছেছে।
CONX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.86M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 25.96K। CONX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.01B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1999879778.1998। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 7.68M।
+0.40%
+2.51%
-1.82%
-1.82%
আজকে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006927368 ছিল।
গত 60 দিনে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016181939 ছিল।
গত 90 দিনে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000414479213385 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.51%
|30 দিন
|$ -0.0006927368
|-18.04%
|60 দিন
|$ -0.0016181939
|-42.14%
|90 দিন
|$ -0.0000000414479213385
|-0.00%
2040 সালে, CONX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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CONX (Culture = Connect) হল একটি নতুন প্রজন্মের Layer 1 কালচারাল ফিনটেক মেইননেট যা Web2 এবং Web3-কে সেতুবন্ধন করে, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিকে একটি বিশ্বস্ত ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে সংযুক্ত করে। AI এবং টোকেনাইজড অ্যাসেটের যুগের জন্য ডিজাইন করা CONX রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA), সিকিউরিটি টোকেন (STO), AI-জেনারেটেড কন্টেন্ট (AIGC) এবং বৌদ্ধিক সম্পদকে (IP) একটি কমপ্লায়েন্স-উপযোগী আর্কিটেকচারে একত্রিত করে, যা প্রতিষ্ঠান, ক্রিয়েটর এবং বিনিয়োগকারীদের ডিজিটাল অর্থনীতিতে নিরাপদে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে। CONX Pulse প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস ইস্যু, টোকেনাইজেশন এবং চেইনে স্বচ্ছভাবে ট্রেড করতে পারেন, অন্যদিকে Vault, Origin, Nest এবং Arena ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, IP রেজিস্ট্রেশন, AI-সক্রিয় ক্রিয়েশন এবং ক্রিয়েটর-চালিত অর্থনীতির জন্য সম্পূর্ণ পরিকাঠামো প্রদান করে। বিশ্বাস, ইন্টারঅপারেবিলিটি এবং নিয়মানুযায়ী গভর্নেন্সের ভিত্তিতে নির্মিত, CONX TradFi এবং DeFi-কে সংযুক্ত করে, যা সীমান্ত এবং শিল্প জুড়ে সুষ্ঠু পুঁজি চলাচল সম্ভব করে। কন্টেন্ট থেকে পুঁজি – CONX প্রতিটি মূল্যের রূপকে সংযুক্ত করে। CONX Vault একটি নিরাপদ ডিজিটাল অ্যাসেট ওয়ালেট এবং ম্যানেজমেন্ট সলিউশন যা ব্যবহারকারীদের CONX ইকোসিস্টেমে তাদের অ্যাসেটস নিরাপদে সংরক্ষণ এবং সাজাতে দেয়। অত্যাধুনিক নিরাপত্তা প্রকৌশলের ওপর ভিত্তি করে, Vault একাধিক অ্যাসেট টাইপ, যেমন রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA), নন-ফাঙ্গিবল টোকেন (NFTs) এবং ডিজিটাল টোকেন সহ নির্ভরযোগ্য সংরক্ষণ, হস্তান্তর এবং ট্র্যাকিং সমর্থন করে, সমস্ত লেনদেনে নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। CONX Origin একটি সম্পত্তি (IP) রেজিস্ট্রেশন এবং টোকেনাইজেশন প্ল্যাটফর্ম যা ক্রিয়েটরদের তাদের বৌদ্ধিক সম্পদ চেইনে প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং ব্যবহার করতে দেয়। Origin একটি সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে IP রেজিস্ট্রেশন, যাচাইকরণ এবং মূল্য ট্র্যাকিংয়ের জন্য, যাতে ক্রিয়েটররা মালিকানা এবং আয় স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং তাদের ডিজিটাল অধিকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। CONX Nest একটি AI-সক্রিয় ক্রিয়েটিভ প্ল্যাটফর্ম যা সেকেন্ডারি ক্রিয়েটর এবং ডিজিটাল আর্টিস্টদের সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Nest বিস্তৃত ধরনের AI টুল এবং ক্রিয়েটিভ রিসোর্স একত্রিত এবং সংযুক্ত করে, যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের কাজ উৎপাদন, উন্নত করা এবং IP-ভিত্তিক ডিজিটাল অ্যাসেটে রূপান্তর করতে পারে, ফলে CONX ইকোসিস্টেমে অব্যাহত উদ্ভাবন গড়ে তোলে। CONX Arena একটি ক্রিয়েটিভ প্রতিযোগিতা প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রিয়েটররা তাদের ধারণা এবং কাজ উপস্থাপন, মূল্যায়ন এবং বিকাশ করতে পারে। ঠিক করা পর্যালোচনা এবং স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, Arena ক্রিয়েটিভ উৎকর্ষতা প্রচার করে এবং CONX ক্রিয়েটিভ অর্থনীতিতে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা শক্তিশালী করে। CONX Pulse রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) ইস্যু এবং বিতরণের মূল প্ল্যাটফর্ম, যা বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Pulse ব্যবহারকারীদের চেইনে টোকেনাইজড রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস ইস্যু, বিনিময় এবং পরিচালনা করতে দেয়, যা উন্মুক্ত এবং কমপ্লায়েন্স-উপযোগী ডিজিটাল ফাইন্যান্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য একটি মূল ভিত্তি গড়ে তোলে।
আজ CONX-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, CONX Tk0.4721495362753329608000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 2.50%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
CONX-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
CONX-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
CONX-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
CONX আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.4489542278314807952000 থেকে Tk0.4734457483054384792000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
CONX-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা CONX-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains অ্যাসেট হিসেবে, CONX-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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