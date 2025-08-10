BlackCoin প্রাইস (BLK)
BlackCoin(BLK) বর্তমানে 0.03499728USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.23MUSD। BLK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, BlackCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03156437118424124 ছিল।
গত 30 দিনে, BlackCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0125816026 ছিল।
গত 60 দিনে, BlackCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0122832123 ছিল।
গত 90 দিনে, BlackCoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.018470295731784664 ছিল।
BlackCoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-47.42%
-42.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
|1 BLK থেকে VND
₫920.9534232
|1 BLK থেকে AUD
A$0.0535458384
|1 BLK থেকে GBP
￡0.0258979872
|1 BLK থেকে EUR
€0.029747688
|1 BLK থেকে USD
$0.03499728
|1 BLK থেকে MYR
RM0.1483884672
|1 BLK থেকে TRY
₺1.4233393776
|1 BLK থেকে JPY
¥5.14460016
|1 BLK থেকে ARS
ARS$46.35389736
|1 BLK থেকে RUB
₽2.7994324272
|1 BLK থেকে INR
₹3.0699614016
|1 BLK থেকে IDR
Rp564.4721790384
|1 BLK থেকে KRW
₩48.6070222464
|1 BLK থেকে PHP
₱1.98609564
|1 BLK থেকে EGP
￡E.1.6987679712
|1 BLK থেকে BRL
R$0.1900352304
|1 BLK থেকে CAD
C$0.0479462736
|1 BLK থেকে BDT
৳4.2465699552
|1 BLK থেকে NGN
₦53.5944846192
|1 BLK থেকে UAH
₴1.4457376368
|1 BLK থেকে VES
Bs4.47965184
|1 BLK থেকে CLP
$33.80737248
|1 BLK থেকে PKR
Rs9.9168292608
|1 BLK থেকে KZT
₸18.8866321248
|1 BLK থেকে THB
฿1.1311120896
|1 BLK থেকে TWD
NT$1.046418672
|1 BLK থেকে AED
د.إ0.1284400176
|1 BLK থেকে CHF
Fr0.027997824
|1 BLK থেকে HKD
HK$0.2743786752
|1 BLK থেকে MAD
.د.م0.3163754112
|1 BLK থেকে MXN
$0.6498994896
|1 BLK থেকে PLN
zł0.1273900992
|1 BLK থেকে RON
лв0.152238168
|1 BLK থেকে SEK
kr0.3349239696
|1 BLK থেকে BGN
лв0.0584454576
|1 BLK থেকে HUF
Ft11.8752770496
|1 BLK থেকে CZK
Kč0.7342429344
|1 BLK থেকে KWD
د.ك0.0106741704
|1 BLK থেকে ILS
₪0.1200406704