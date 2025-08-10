Bitget Staked SOL প্রাইস (BGSOL)
Bitget Staked SOL(BGSOL) বর্তমানে 200.7USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.48MUSD। BGSOL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Bitget Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.01 ছিল।
গত 30 দিনে, Bitget Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +31.2501540600 ছিল।
গত 60 দিনে, Bitget Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +26.3241933300 ছিল।
গত 90 দিনে, Bitget Staked SOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.0270311031084 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +5.01
|+2.56%
|30 দিন
|$ +31.2501540600
|+15.57%
|60 দিন
|$ +26.3241933300
|+13.12%
|90 দিন
|$ +15.0270311031084
|+8.09%
Bitget Staked SOL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+2.56%
+16.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Bitget Staked SOL (BGSOL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BGSOLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 BGSOL থেকে VND
₫5,281,420.5
|1 BGSOL থেকে AUD
A$307.071
|1 BGSOL থেকে GBP
￡148.518
|1 BGSOL থেকে EUR
€170.595
|1 BGSOL থেকে USD
$200.7
|1 BGSOL থেকে MYR
RM850.968
|1 BGSOL থেকে TRY
₺8,162.469
|1 BGSOL থেকে JPY
¥29,502.9
|1 BGSOL থেকে ARS
ARS$265,827.15
|1 BGSOL থেকে RUB
₽16,053.993
|1 BGSOL থেকে INR
₹17,605.404
|1 BGSOL থেকে IDR
Rp3,237,096.321
|1 BGSOL থেকে KRW
₩278,748.216
|1 BGSOL থেকে PHP
₱11,389.725
|1 BGSOL থেকে EGP
￡E.9,741.978
|1 BGSOL থেকে BRL
R$1,089.801
|1 BGSOL থেকে CAD
C$274.959
|1 BGSOL থেকে BDT
৳24,352.938
|1 BGSOL থেকে NGN
₦307,349.973
|1 BGSOL থেকে UAH
₴8,290.917
|1 BGSOL থেকে VES
Bs25,689.6
|1 BGSOL থেকে CLP
$193,876.2
|1 BGSOL থেকে PKR
Rs56,870.352
|1 BGSOL থেকে KZT
₸108,309.762
|1 BGSOL থেকে THB
฿6,486.624
|1 BGSOL থেকে TWD
NT$6,000.93
|1 BGSOL থেকে AED
د.إ736.569
|1 BGSOL থেকে CHF
Fr160.56
|1 BGSOL থেকে HKD
HK$1,573.488
|1 BGSOL থেকে MAD
.د.م1,814.328
|1 BGSOL থেকে MXN
$3,726.999
|1 BGSOL থেকে PLN
zł730.548
|1 BGSOL থেকে RON
лв873.045
|1 BGSOL থেকে SEK
kr1,920.699
|1 BGSOL থেকে BGN
лв335.169
|1 BGSOL থেকে HUF
Ft68,101.524
|1 BGSOL থেকে CZK
Kč4,210.686
|1 BGSOL থেকে KWD
د.ك61.2135
|1 BGSOL থেকে ILS
₪688.401