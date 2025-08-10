BIG সম্পর্কে আরও

BIG প্রাইসের তথ্য

BIG হোয়াইটপেপার

BIG অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BIG টোকেনোমিক্স

BIG প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Bigcoin লোগো

Bigcoin প্রাইস (BIG)

তালিকাভুক্ত নয়

Bigcoin (BIG) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.14
$1.14$1.14
+42.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Bigcoin (BIG) এর প্রাইস

Bigcoin(BIG) বর্তমানে 1.14USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.67MUSD। BIG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Bigcoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+42.14%
Bigcoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
8.48M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BIG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BIG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Bigcoin (BIG) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Bigcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.338021 ছিল।
গত 30 দিনে, Bigcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.9835071300 ছিল।
গত 60 দিনে, Bigcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.9793621640 ছিল।
গত 90 দিনে, Bigcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5123823229546206 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.338021+42.14%
30 দিন$ +3.9835071300+349.43%
60 দিন$ +1.9793621640+173.63%
90 দিন$ -0.5123823229546206-31.00%

Bigcoin (BIG) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Bigcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.726129
$ 0.726129$ 0.726129

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

-1.34%

+42.14%

+308.72%

Bigcoin (BIG) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.67M
$ 9.67M$ 9.67M

--
----

8.48M
8.48M 8.48M

Bigcoin (BIG) কী?

Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Bigcoin (BIG) এর টোকেনোমিক্স

Bigcoin (BIG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BIGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bigcoin (BIG) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BIG থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BIG থেকে VND
29,999.1
1 BIG থেকে AUD
A$1.7442
1 BIG থেকে GBP
0.8436
1 BIG থেকে EUR
0.969
1 BIG থেকে USD
$1.14
1 BIG থেকে MYR
RM4.8336
1 BIG থেকে TRY
46.3638
1 BIG থেকে JPY
¥167.58
1 BIG থেকে ARS
ARS$1,509.93
1 BIG থেকে RUB
91.1886
1 BIG থেকে INR
100.0008
1 BIG থেকে IDR
Rp18,387.0942
1 BIG থেকে KRW
1,583.3232
1 BIG থেকে PHP
64.695
1 BIG থেকে EGP
￡E.55.3356
1 BIG থেকে BRL
R$6.1902
1 BIG থেকে CAD
C$1.5618
1 BIG থেকে BDT
138.3276
1 BIG থেকে NGN
1,745.7846
1 BIG থেকে UAH
47.0934
1 BIG থেকে VES
Bs145.92
1 BIG থেকে CLP
$1,101.24
1 BIG থেকে PKR
Rs323.0304
1 BIG থেকে KZT
615.2124
1 BIG থেকে THB
฿36.8448
1 BIG থেকে TWD
NT$34.086
1 BIG থেকে AED
د.إ4.1838
1 BIG থেকে CHF
Fr0.912
1 BIG থেকে HKD
HK$8.9376
1 BIG থেকে MAD
.د.م10.3056
1 BIG থেকে MXN
$21.1698
1 BIG থেকে PLN
4.1496
1 BIG থেকে RON
лв4.959
1 BIG থেকে SEK
kr10.9098
1 BIG থেকে BGN
лв1.9038
1 BIG থেকে HUF
Ft386.8248
1 BIG থেকে CZK
23.9172
1 BIG থেকে KWD
د.ك0.3477
1 BIG থেকে ILS
3.9102