BCGame Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00823731 USD। BC-এর মার্কেট ক্যাপ 82,642,016 USD। BC থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!BCGame Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00823731 USD। BC-এর মার্কেট ক্যাপ 82,642,016 USD। BC থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BC সম্পর্কে আরও

BC প্রাইসের তথ্য

BC কী

BC হোয়াইটপেপার

BC অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BC টোকেনোমিক্স

BC প্রাইস পূর্বাভাস

BCGame Coin লোগো

BCGame Coin প্রাইস (BC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.008251
-2.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
BCGame Coin (BC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:27:16 (UTC+8)

BCGame Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ BCGame Coin (BC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00823731, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.20% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BC-এর জন্য $ 0.00823731

BCGame Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 82,642,016 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 9.99B BC। গত 24 ঘণ্টায়, BC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00797077 (নিম্ন) এবং $ 0.00842293 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01100698 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00291432

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BC গত ঘণ্টায় +1.11% এবং গত 7 দিনে -1.77% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

BCGame Coin (BC) এর মার্কেট তথ্য

$ 82.64M
--
$ 82.64M
9.99B
9,989,682,396.14993
BCGame Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 82.64M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 9.99B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9989682396.14993। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 82.64M

BCGame Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00797077
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00842293
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00797077
$ 0.00842293
$ 0.01100698
$ 0.00291432
+1.11%

-2.20%

-1.77%

-1.77%

BCGame Coin (BC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, BCGame Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000185624879502086 ছিল।
গত 30 দিনে, BCGame Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020727205 ছিল।
গত 60 দিনে, BCGame Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014780551 ছিল।
গত 90 দিনে, BCGame Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000185624879502086-2.20%
30 দিন$ +0.0020727205+25.16%
60 দিন$ +0.0014780551+17.94%
90 দিন$ 0--

BCGame Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য BCGame Coin (BC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য BCGame Coin (BC) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, BCGame Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: BCGame Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 BCGame Coin-এর মূল্য কত হবে?
যদি BCGame Coin বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। BCGame Coin-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
BCGame Coin (BC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।