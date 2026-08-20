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Ballies-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0180148 USD। BALL-এর মার্কেট ক্যাপ 611,319 USD। BALL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Ballies-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0180148 USD। BALL-এর মার্কেট ক্যাপ 611,319 USD। BALL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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BALL প্রাইসের তথ্য

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Ballies প্রাইস (BALL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BALL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01784478
$0.01784478$0.01784478
+0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Ballies (BALL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:39:37 (UTC+8)

Ballies-এর আজকের প্রাইস

আজ Ballies (BALL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0180148, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BALL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BALL-এর জন্য $ 0.0180148

Ballies বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 611,319 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 33.93M BALL। গত 24 ঘণ্টায়, BALL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01690145 (নিম্ন) এবং $ 0.01835275 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.101967 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0047417

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BALL গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +57.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 144.07-তে পৌঁছেছে।

Ballies (BALL) এর মার্কেট তথ্য

$ 611.32K
$ 611.32K$ 611.32K

$ 144.07
$ 144.07$ 144.07

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

33.93M
33.93M 33.93M

170,000,000.0
170,000,000.0 170,000,000.0

Ballies এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 611.32K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 144.07। BALL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 33.93M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 170000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.06M

Ballies-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01690145
$ 0.01690145$ 0.01690145
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01835275
$ 0.01835275$ 0.01835275
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01690145
$ 0.01690145$ 0.01690145

$ 0.01835275
$ 0.01835275$ 0.01835275

$ 0.101967
$ 0.101967$ 0.101967

$ 0.0047417
$ 0.0047417$ 0.0047417

-0.00%

+4.02%

+57.08%

+57.08%

Ballies (BALL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Ballies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00069551 ছিল।
গত 30 দিনে, Ballies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0080989929 ছিল।
গত 60 দিনে, Ballies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0020862921 ছিল।
গত 90 দিনে, Ballies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000009542694557 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00069551+4.02%
30 দিন$ +0.0080989929+44.96%
60 দিন$ -0.0020862921-11.58%
90 দিন$ +0.000000009542694557+0.00%

Ballies এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Ballies (BALL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BALL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Ballies (BALL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Ballies এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Ballies সম্পর্কে

Ballies-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Ballies-এর দাম Tk2.215309737566548560000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 4.01%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

BALL বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk2.0783992475072796900000 এবং Tk2.2568680077560935500000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Ballies-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #3209 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk75174908.04557613180000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

33934245.33408657 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Ballies-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Ballies সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:39:37 (UTC+8)

Ballies (BALL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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