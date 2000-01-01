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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ক্রোনোস ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00082
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,792.89
+0.63%
+11.65%
+14.34%
$ 8.38B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.587
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06101
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.81K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 462.67M
$ 49.30M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00140407
-1.22%
+0.13%
+9.98%
$ 43.09M
$ 71.09K
8
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 2,290.88
+0.71%
+0.19%
+23.33%
$ 42.14M
$ 1.36M
9
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.75377E-7
+3.05%
+8.50%
+3.56%
$ 38.14M
--
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999536
-0.01%
0.00%
+0.25%
$ 34.93M
$ 5.49M
11
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003283
+0.78%
+19.25%
+23.35%
$ 32.23M
$ 2.80T
12
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.051118
-0.13%
+0.11%
+4.57%
$ 29.34M
$ 372.09K
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 2,288.2
+0.44%
+0.19%
+22.00%
$ 16.37M
$ 1.65M
14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 3.014E-5
+1.86%
+11.00%
+8.22%
$ 10.88M
--
15
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 9.7186E-8
+3.80%
+8.10%
+1.08%
$ 9.70M
--
16
ALI
ALI
ALI
$ 0.001048
0.00%
+0.38%
+0.58%
$ 9.56M
$ 6.69M
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00715216
+2.21%
--
+4.56%
$ 7.15M
$ 724.34
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.3914E-8
+1.45%
+6.00%
+2.60%
$ 4.27M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00094091
+0.41%
+0.05%
+2.87%
$ 2.22M
$ 20.47K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.22022
+0.01%
+1.31%
+1.14%
$ 2.13M
$ 368.61K
21
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000002019
+0.10%
+18.28%
+21.39%
$ 1.95M
$ 30.22T
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00365912
0.00%
+0.08%
+1.96%
$ 1.83M
$ 47.82
23
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00194023
+1.24%
+0.12%
+5.27%
$ 1.69M
$ 1.65K
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00303807
-0.93%
+0.10%
+2.31%
$ 1.62M
$ 2.54K
25
Mistery
Mistery
MERY
$ 3.01E-6
+3.79%
+10.50%
-1.31%
$ 1.26M
--
26
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00123847
+1.71%
+0.13%
+14.91%
$ 1.24M
$ 1.21K
27
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00016639
-0.21%
+0.11%
+5.60%
$ 873.52K
$ 3.07K
28
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00080984
-0.01%
+0.11%
+4.77%
$ 809.84K
$ 30.21
29
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01747316
-0.97%
+0.02%
+79.85%
$ 609.68K
$ 122.27
30
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00346301
-0.23%
+0.05%
-1.22%
$ 596.23K
$ 2.90K
31
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00039721
+2.21%
--
+4.87%
$ 397.22K
$ 30.60
32
Ferro
Ferro
FER
$ 8.795E-5
+2.18%
+7.50%
+3.82%
$ 384.29K
--
33
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.715E-5
+3.14%
+3.40%
+5.54%
$ 369.42K
--
34
Minted
Minted
MTD
$ 0.00155636
-0.66%
+0.04%
-4.67%
$ 288.55K
$ 1.43K
35
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00022486
+2.21%
+0.11%
+4.58%
$ 224.87K
$ 8.27
36
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 2.159E-5
+4.45%
+5.00%
-76.46%
$ 159.84K
--
37
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 4.153E-5
+0.63%
+8.40%
+10.63%
$ 142.81K
--
38
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.7614E-8
+3.15%
+7.80%
+5.85%
$ 140.91K
--
39
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00851019
-0.42%
+0.10%
+10.82%
$ 137.21K
$ 582.79
40
InoAi
InoAi
INO
$ 0.00012921
+2.05%
--
+5.12%
$ 129.21K
$ 340.05
41
Croakey
Croakey
CROAK
$ 1.27E-6
+4.10%
+8.60%
-33.85%
$ 127.01K
--
42
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.34596E-10
+5.26%
+9.50%
+8.74%
$ 104.69K
--
43
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 9.33126E-7
+3.28%
+9.10%
+2.78%
$ 93.07K
--
44
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.746E-5
+3.15%
+8.60%
+5.09%
$ 67.46K
--
45
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 159.91
+1.82%
+0.11%
+5.11%
$ 46.88K
$ 26.63
46
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.00019622
0.00%
+0.07%
+7.10%
$ 46.72K
$ 11.71
47
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010839
+0.89%
+0.08%
+3.13%
$ 44.99K
$ 601.45
48
Awoo
Awoo
AWOO
$ 8.127E-5
+3.15%
+8.20%
+3.42%
$ 40.63K
--
49
AurumTrust
AurumTrust
AUT
$ 4.66E-5
+3.14%
+8.40%
+5.48%
$ 37.83K
--
50
Vies Token
Vies Token
VIES
$ 4.566E-5
0.00%
+7.20%
+35.97%
$ 36.82K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 60 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $92.93B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 23.59% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CAW সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 60 ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ক্রোনোস ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ক্রোনোস ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $92.93B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ক্রোনোস ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।