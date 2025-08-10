BNUSD সম্পর্কে আরও

Balanced Dollars প্রাইস (BNUSD)

Balanced Dollars (BNUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Balanced Dollars (BNUSD) এর প্রাইস

Balanced Dollars(BNUSD) বর্তমানে 1.003USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.20MUSD। BNUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Balanced Dollars এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.05%
Balanced Dollars এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
6.18M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BNUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BNUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Balanced Dollars (BNUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Balanced Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00050939 ছিল।
গত 30 দিনে, Balanced Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0026866358 ছিল।
গত 60 দিনে, Balanced Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016908574 ছিল।
গত 90 দিনে, Balanced Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000151508350333 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00050939+0.05%
30 দিন$ +0.0026866358+0.27%
60 দিন$ -0.0016908574-0.16%
90 দিন$ +0.0000151508350333+0.00%

Balanced Dollars (BNUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Balanced Dollars এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

-0.10%

+0.05%

+0.65%

Balanced Dollars (BNUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Balanced Dollars (BNUSD) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Balanced Dollars (BNUSD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Balanced Dollars (BNUSD) এর টোকেনোমিক্স

Balanced Dollars (BNUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BNUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Balanced Dollars (BNUSD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BNUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BNUSD থেকে VND
26,393.945
1 BNUSD থেকে AUD
A$1.53459
1 BNUSD থেকে GBP
0.74222
1 BNUSD থেকে EUR
0.85255
1 BNUSD থেকে USD
$1.003
1 BNUSD থেকে MYR
RM4.25272
1 BNUSD থেকে TRY
40.79201
1 BNUSD থেকে JPY
¥147.441
1 BNUSD থেকে ARS
ARS$1,328.4735
1 BNUSD থেকে RUB
80.22997
1 BNUSD থেকে INR
87.98316
1 BNUSD থেকে IDR
Rp16,177.41709
1 BNUSD থেকে KRW
1,393.04664
1 BNUSD থেকে PHP
56.92025
1 BNUSD থেকে EGP
￡E.48.68562
1 BNUSD থেকে BRL
R$5.44629
1 BNUSD থেকে CAD
C$1.37411
1 BNUSD থেকে BDT
121.70402
1 BNUSD থেকে NGN
1,535.98417
1 BNUSD থেকে UAH
41.43393
1 BNUSD থেকে VES
Bs128.384
1 BNUSD থেকে CLP
$968.898
1 BNUSD থেকে PKR
Rs284.21008
1 BNUSD থেকে KZT
541.27898
1 BNUSD থেকে THB
฿32.41696
1 BNUSD থেকে TWD
NT$29.9897
1 BNUSD থেকে AED
د.إ3.68101
1 BNUSD থেকে CHF
Fr0.8024
1 BNUSD থেকে HKD
HK$7.86352
1 BNUSD থেকে MAD
.د.م9.06712
1 BNUSD থেকে MXN
$18.62571
1 BNUSD থেকে PLN
3.65092
1 BNUSD থেকে RON
лв4.36305
1 BNUSD থেকে SEK
kr9.59871
1 BNUSD থেকে BGN
лв1.67501
1 BNUSD থেকে HUF
Ft340.33796
1 BNUSD থেকে CZK
21.04294
1 BNUSD থেকে KWD
د.ك0.305915
1 BNUSD থেকে ILS
3.44029