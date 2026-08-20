Immunefi প্রাইস(IMU)
আজ Immunefi (IMU)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00214, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IMU থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি IMU-এর জন্য ৳ 0.00214।
Immunefi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- IMU। গত 24 ঘণ্টায়, IMU এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.002117 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00225 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IMU গত ঘণ্টায় -0.28% এবং গত 7 দিনে +8.24% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 52.73K-তে পৌঁছেছে।
ETH
Immunefi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 52.73K। IMU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 21.40M।
-0.28%
-2.19%
+8.24%
+8.24%
Immunefi এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.00585573
|-2.19%
|30 দিন
|৳ +0.001071
|+100.18%
|60 দিন
|৳ +0.000459
|+27.30%
|90 দিন
|৳ +0.000118
|+5.83%
আজ, IMU এর পরিবর্তন ৳ -0.00585573 (-2.19%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.001071(+100.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, IMU এর প্রাইস ৳ +0.000459 (+27.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.000118 (+5.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Immunefi প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Immunefi-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
IMU মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
【বাজার কাঠামো】 IMU_USDT র 4 ঘন্টার সময়সীমায় বর্তমান দর 0.003192, যা কেন্দ্রীয় পরিসর 0.003236-এর নিচে অবস্থিত। এই অবস্থায় বাজারটি হুবহু কেন্দ্রীয় পরিসরের নিচে অবস্থান করছে এবং বাজারের প্রধান গতিশীলতা বিক্রয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মূল গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদান করছে, যেখানে দর প্রধান চলমান গড়ের উপরে অবস্থান করে স্বল্পমেয়াদী গঠন ধরে রেখেছে। বর্তমান দর কেন্দ্রীয় পরিসর থেকে মাত্র 44 বেসিস পয়েন্ট দূরে অবস্থিত, যা গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ। 【শক্তির অবস্থা】 MACD ডাইভারজেন্স সংকেত প্রদান করেছে, যা MA ও EMA গড়ের ক্রয় সংকেতের সঙ্গে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। RSI মাঝারি স্তরে চলমান থাকায় বাজারের শক্তি নিরপেক্ষ অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত ও ধীর শক্তির সূচকগুলো বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ফলে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী শক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। বাজারের গতিশীলতা সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ রয়েছে। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর】 উপরের প্রতিরোধ স্তর R1 অবস্থান করছে 0.003357-এ (বর্তমান দর থেকে 5.2% দূরে), যা কেন্দ্রীয় পরিসরের নিকটবর্তী সমর্থন হিসেবে কাজ করছে। নিচের সমর্থন স্তর S1 অবস্থান করছে 0.003028-এ (বর্তমান দর থেকে 5.1% দূরে), যেখানে S2 অবস্থান করছে 0.002907-এ হিসেবে দূরবর্তী সমর্থন হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Immunefi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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