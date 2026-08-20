pipedog প্রাইস(PIPEDOG)
আজ pipedog (PIPEDOG)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.002498, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.44% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PIPEDOG থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PIPEDOG-এর জন্য ৳ 0.002498।
pipedog বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- PIPEDOG। গত 24 ঘণ্টায়, PIPEDOG এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.002139 (নিম্ন) এবং ৳ 0.002563 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PIPEDOG গত ঘণ্টায় -0.52% এবং গত 7 দিনে -22.50% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 76.11K-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
pipedog এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 76.11K। PIPEDOG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 12400000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 30.98M।
-0.52%
+7.44%
-22.50%
-22.50%
pipedog এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.02114006
|+7.44%
|30 দিন
|৳ +0.000998
|+66.53%
|60 দিন
|৳ +0.000998
|+66.53%
|90 দিন
|৳ +0.000998
|+66.53%
আজ, PIPEDOG এর পরিবর্তন ৳ +0.02114006 (+7.44%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.000998(+66.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PIPEDOG এর প্রাইস ৳ +0.000998 (+66.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.000998 (+66.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি pipedog (PIPEDOG) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই pipedog প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি pipedog-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
PIPEDOG মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
PIPEDOG_USDT 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.002147-এর উপরে 0.000005 বিন্দুতে অবস্থান করছে। মূল্য S1 এবং R1 কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যবর্তী সীমার ভেতরে অবস্থান করছে। ছোট সময়ের গড়গুলো ক্রয়ের প্রবণতা প্রদর্শন করছে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির গঠন এখনও আড়াআড়ি সমন্বয়ের অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছাকাছি। বাজার এখন ক্রেতা ও বিক্রেতার সমতার সীমানায় অবস্থান করছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেথ ক্রস সংকেত প্রদর্শন করেছে। দ্রুত এবং ধীর লাইনের গতিশক্তির দিক পরস্পর বিভিন্ন হয়েছে। RSI ইঙ্গিতকারী মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো কোনো চরম বিচ্যুতি প্রদর্শন করেনি। প্রচলন ব্লিংক ব্যান্ডের মাঝারি রেখার কাছাকাছি অবস্থান করছে। ছোট সময়ের ঊর্ধ্বমুখী গতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, নিম্নমুখী চাপ প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি বর্তমান মূল্যের কাছাকাছি একত্রিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত ইঙ্গিতকারীগুলো দেখাচ্ছে যে বাজার কম্পনশীল সংকোচনের দিকে যাচ্ছে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1-এ 0.002049 বিন্দুতে অবস্থান করছে। এই স্তর বর্তমান মূল্য থেকে 0.000103 দূরত্বে অবস্থান করছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1-এ 0.002306 বিন্দুতে অবস্থান করছে। এই স্তর বর্তমান মূল্য থেকে 0.000154 দূরত্বে অবস্থান করছে। দূরবর্তী সমর্থন স্তর S2-এ 0.001890 বিন্দুতে অবস্থান করছে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R2-এ 0.002404 বিন্দুতে অবস্থান করছে। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু 0.002147 তাৎক্ষণিক বিভাজন গঠন করেছে। মূল্য যদি এই সীমার বাইরে যায়, তাহলে ছোট সময়ের গঠন পরিবর্তিত হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, pipedog এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে pipedog (PIPEDOG) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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PIPEDOG is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
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