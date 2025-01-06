লঞ্চপুল

স্টার প্রকল্প থেকে টোকেন উপার্জন করতে অ্যাসেট লক করুন

মোট প্রাইজ পুল (USDT)
1,239,239
মোট অংশগ্রহণকারী
89,361
তালিকাভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা
15
EINSTEIN

EIN

সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
28,000,000 EIN
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
80.24%
মোট এয়ারড্রপ
14,000,000 EIN
মোট লক করা পরিমাণ
1,367,960 USDT
অংশগ্রহণকারী
948

MX পুল

EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
7.33%
মোট এয়ারড্রপ
7,000,000 EIN
মোট লক করা পরিমাণ
7,628,495 MX
অংশগ্রহণকারী
5,771

EIN পুল

EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে EIN লক করুন

EINSTEIN
আনুমানিক APR
2,995.28%
মোট এয়ারড্রপ
7,000,000 EIN
মোট লক করা পরিমাণ
18,886,122 EIN
অংশগ্রহণকারী
210
🔥 7,300,000,000 EIN: মাইনিং জমে উঠেছে! 🚀1,000%+ APR
এখনই যোগ দিন
StablR USD

USDR

সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
70,000 USDT
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
207.08%
মোট এয়ারড্রপ
50,000 USDT
মোট লক করা পরিমাণ
1,781,074 USDT
অংশগ্রহণকারী
1,141

MX পুল

USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
7.18%
মোট এয়ারড্রপ
10,000 USDT
মোট লক করা পরিমাণ
6,794,231 MX
অংশগ্রহণকারী
5,149

USDR পুল

USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDR লক করুন

StablR USD
আনুমানিক APR
125.34%
মোট এয়ারড্রপ
10,000 USDT
মোট লক করা পরিমাণ
710,609 USDR
অংশগ্রহণকারী
697
StablR Euro

EURR

সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
70,000 USDT
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
265.30%
মোট এয়ারড্রপ
50,000 USDT
মোট লক করা পরিমাণ
1,273,366 USDT
অংশগ্রহণকারী
906

MX পুল

USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
7.38%
মোট এয়ারড্রপ
10,000 USDT
মোট লক করা পরিমাণ
7,043,910 MX
অংশগ্রহণকারী
5,229

EURR পুল

USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে EURR লক করুন

StablR Euro
আনুমানিক APR
179.68%
মোট এয়ারড্রপ
10,000 USDT
মোট লক করা পরিমাণ
411,359 EURR
অংশগ্রহণকারী
454
TRN

TRN

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
190,000 TRN
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

TRN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
28.14%
মোট এয়ারড্রপ
95,000 TRN
মোট লক করা পরিমাণ
1,569,907 USDT
অংশগ্রহণকারী
917

TRN পুল

TRN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে TRN লক করুন

TRN
আনুমানিক APR
1,884.61%
মোট এয়ারড্রপ
95,000 TRN
মোট লক করা পরিমাণ
314,040 TRN
অংশগ্রহণকারী
702
EINSTEIN

EIN

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
42,500,000 EIN
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
113.39%
মোট এয়ারড্রপ
25,000,000 EIN
মোট লক করা পরিমাণ
1,784,617 USDT
অংশগ্রহণকারী
1,868

MX পুল

EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
8.80%
মোট এয়ারড্রপ
17,500,000 EIN
মোট লক করা পরিমাণ
8,019,955 MX
অংশগ্রহণকারী
8,622
🔥 7,300,000,000 EIN: মাইনিং জমে উঠেছে! 🚀1,000%+ APR
এখনই যোগ দিন
Bombie

BOMB

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
6,000,000 BOMB
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

BOMB এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
449.81%
মোট এয়ারড্রপ
4,000,000 BOMB
মোট লক করা পরিমাণ
1,085,194 USDT
অংশগ্রহণকারী
730

MX পুল

BOMB এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
22.01%
মোট এয়ারড্রপ
2,000,000 BOMB
মোট লক করা পরিমাণ
4,399,152 MX
অংশগ্রহণকারী
3,057
ICEBERG

ICEBERG

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
1,666,666,666 ICEBERG
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

ICEBERG পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

ICEBERG এয়ারড্রপ উপার্জন করতে ICEBERG লক করুন

ICEBERG
আনুমানিক APR
8,488.44%
মোট এয়ারড্রপ
833,333,333 ICEBERG
মোট লক করা পরিমাণ
719,672,913 ICEBERG
অংশগ্রহণকারী
240

MX পুল

ICEBERG এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
4.66%
মোট এয়ারড্রপ
833,333,333 ICEBERG
মোট লক করা পরিমাণ
3,625,514 MX
অংশগ্রহণকারী
2,759
Shardeum

SHM

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
63,360 SHM
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

SHM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
600.58%
মোট এয়ারড্রপ
31,680 SHM
মোট লক করা পরিমাণ
1,212,768 USDT
অংশগ্রহণকারী
784

MX পুল

SHM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
48.75%
মোট এয়ারড্রপ
31,680 SHM
মোট লক করা পরিমাণ
5,397,116 MX
অংশগ্রহণকারী
4,137
Balance

EPT

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
4,560,000 EPT
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

EPT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
221.06%
মোট এয়ারড্রপ
2,300,000 EPT
মোট লক করা পরিমাণ
1,955,829.733 USDT
অংশগ্রহণকারী
1,204

MX পুল

EPT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
14.02%
মোট এয়ারড্রপ
1,300,000 EPT
মোট লক করা পরিমাণ
5,462,085.851 MX
অংশগ্রহণকারী
4,243

EPT পুল

EPT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে EPT লক করুন

Balance
আনুমানিক APR
624.27%
মোট এয়ারড্রপ
960,000 EPT
মোট লক করা পরিমাণ
18,864,827.814 EPT
অংশগ্রহণকারী
393
Mantle

MNT

সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
240,000 MNT
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

MNT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
134.91%
মোট এয়ারড্রপ
48,000 MNT
মোট লক করা পরিমাণ
2,757,307 USDT
অংশগ্রহণকারী
1,730

MX পুল

MNT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
34.49%
মোট এয়ারড্রপ
72,000 MNT
মোট লক করা পরিমাণ
5,277,175 MX
অংশগ্রহণকারী
4,523

MNT পুল

MNT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MNT লক করুন

Mantle
আনুমানিক APR
96.05%
মোট এয়ারড্রপ
120,000 MNT
মোট লক করা পরিমাণ
12,425,855 MNT
অংশগ্রহণকারী
4,492
Kinto

KINTO

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
10,100 KINTO
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

KINTO এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
397.35%
মোট এয়ারড্রপ
5,100 KINTO
মোট লক করা পরিমাণ
2,661,559.62 USDT
অংশগ্রহণকারী
1,702

MX পুল

KINTO এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
32.26%
মোট এয়ারড্রপ
3,000 KINTO
মোট লক করা পরিমাণ
6,137,476.3 MX
অংশগ্রহণকারী
5,185

KINTO পুল

KINTO এয়ারড্রপ উপার্জন করতে KINTO লক করুন

Kinto
আনুমানিক APR
3,934.48%
মোট এয়ারড্রপ
2,000 KINTO
মোট লক করা পরিমাণ
6,405.9 KINTO
অংশগ্রহণকারী
1,993
Term Finance

TERM

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
120,000 TERM
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

TERM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
539.01%
মোট এয়ারড্রপ
60,000 TERM
মোট লক করা পরিমাণ
1,028,611 USDT
অংশগ্রহণকারী
819

MX পুল

TERM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
27.00%
মোট এয়ারড্রপ
36,000 TERM
মোট লক করা পরিমাণ
4,354,949 MX
অংশগ্রহণকারী
3,418

TERM পুল

TERM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে TERM লক করুন

Term Finance
আনুমানিক APR
5,661.41%
মোট এয়ারড্রপ
24,000 TERM
মোট লক করা পরিমাণ
78,460 TERM
অংশগ্রহণকারী
1,531
Story

IP

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
60,000 IP
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

IP এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
185.52%
মোট এয়ারড্রপ
30,000 IP
মোট লক করা পরিমাণ
3,489,508 USDT
অংশগ্রহণকারী
2,402

MX পুল

IP এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
19.55%
মোট এয়ারড্রপ
18,000 IP
মোট লক করা পরিমাণ
5,721,002 MX
অংশগ্রহণকারী
4,981

IP পুল

IP এয়ারড্রপ উপার্জন করতে IP লক করুন

Story
আনুমানিক APR
645.05%
মোট এয়ারড্রপ
12,000 IP
মোট লক করা পরিমাণ
221,808 IP
অংশগ্রহণকারী
1,866
Aptos

APT

সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
30,500 APT
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

APT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
260.38%
মোট এয়ারড্রপ
16,000 APT
মোট লক করা পরিমাণ
6,176,889 USDT
অংশগ্রহণকারী
3,734

MX পুল

APT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
58.36%
মোট এয়ারড্রপ
11,500 APT
মোট লক করা পরিমাণ
5,076,509 MX
অংশগ্রহণকারী
3,901

APT পুল

APT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে APT লক করুন

Aptos
আনুমানিক APR
68.87%
মোট এয়ারড্রপ
3,000 APT
মোট লক করা পরিমাণ
525,988 APT
অংশগ্রহণকারী
2,460
Xterio

XTER

প্রাথমিক লিস্টিং
সম্পন্ন হয়েছে
মোট এয়ারড্রপ
800,000 XTER
ইভেন্টের সময়সীমা
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ

XTER এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন

Tether
আনুমানিক APR
279.69%
মোট এয়ারড্রপ
400,000 XTER
মোট লক করা পরিমাণ
8,436,874 USDT
অংশগ্রহণকারী
5,642

MX পুল

XTER এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন

MX Token
আনুমানিক APR
47.02%
মোট এয়ারড্রপ
240,000 XTER
মোট লক করা পরিমাণ
5,004,835 MX
অংশগ্রহণকারী
3,627

XTER পুল

XTER এয়ারড্রপ উপার্জন করতে XTER লক করুন

Xterio
আনুমানিক APR
1,335.95%
মোট এয়ারড্রপ
160,000 XTER
মোট লক করা পরিমাণ
1,008,964 XTER
অংশগ্রহণকারী
2,698