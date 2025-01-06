EIN
- মোট এয়ারড্রপ
- 28,000,000 EIN
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 14,000,000 EIN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,367,960 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 948
MX পুল
EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 7,000,000 EIN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 7,628,495 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 5,771
EIN পুল
EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে EIN লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 7,000,000 EIN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 18,886,122 EIN
- অংশগ্রহণকারী
- 210
USDR
- মোট এয়ারড্রপ
- 70,000 USDT
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 50,000 USDT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,781,074 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 1,141
MX পুল
USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 10,000 USDT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 6,794,231 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 5,149
USDR পুল
USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDR লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 10,000 USDT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 710,609 USDR
- অংশগ্রহণকারী
- 697
EURR
- মোট এয়ারড্রপ
- 70,000 USDT
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 50,000 USDT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,273,366 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 906
MX পুল
USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 10,000 USDT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 7,043,910 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 5,229
EURR পুল
USDT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে EURR লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 10,000 USDT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 411,359 EURR
- অংশগ্রহণকারী
- 454
TRN
- মোট এয়ারড্রপ
- 190,000 TRN
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
TRN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 95,000 TRN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,569,907 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 917
TRN পুল
TRN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে TRN লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 95,000 TRN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 314,040 TRN
- অংশগ্রহণকারী
- 702
EIN
- মোট এয়ারড্রপ
- 42,500,000 EIN
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 25,000,000 EIN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,784,617 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 1,868
MX পুল
EIN এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 17,500,000 EIN
- মোট লক করা পরিমাণ
- 8,019,955 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 8,622
BOMB
- মোট এয়ারড্রপ
- 6,000,000 BOMB
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
BOMB এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 4,000,000 BOMB
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,085,194 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 730
MX পুল
BOMB এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 2,000,000 BOMB
- মোট লক করা পরিমাণ
- 4,399,152 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 3,057
ICEBERG
- মোট এয়ারড্রপ
- 1,666,666,666 ICEBERG
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
ICEBERG এয়ারড্রপ উপার্জন করতে ICEBERG লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 833,333,333 ICEBERG
- মোট লক করা পরিমাণ
- 719,672,913 ICEBERG
- অংশগ্রহণকারী
- 240
MX পুল
ICEBERG এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 833,333,333 ICEBERG
- মোট লক করা পরিমাণ
- 3,625,514 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 2,759
SHM
- মোট এয়ারড্রপ
- 63,360 SHM
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
SHM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 31,680 SHM
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,212,768 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 784
MX পুল
SHM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 31,680 SHM
- মোট লক করা পরিমাণ
- 5,397,116 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 4,137
EPT
- মোট এয়ারড্রপ
- 4,560,000 EPT
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
EPT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 2,300,000 EPT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,955,829.733 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 1,204
MX পুল
EPT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 1,300,000 EPT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 5,462,085.851 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 4,243
EPT পুল
EPT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে EPT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 960,000 EPT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 18,864,827.814 EPT
- অংশগ্রহণকারী
- 393
MNT
- মোট এয়ারড্রপ
- 240,000 MNT
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
MNT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 48,000 MNT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 2,757,307 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 1,730
MX পুল
MNT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 72,000 MNT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 5,277,175 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 4,523
MNT পুল
MNT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MNT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 120,000 MNT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 12,425,855 MNT
- অংশগ্রহণকারী
- 4,492
KINTO
- মোট এয়ারড্রপ
- 10,100 KINTO
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
KINTO এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 5,100 KINTO
- মোট লক করা পরিমাণ
- 2,661,559.62 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 1,702
MX পুল
KINTO এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 3,000 KINTO
- মোট লক করা পরিমাণ
- 6,137,476.3 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 5,185
KINTO পুল
KINTO এয়ারড্রপ উপার্জন করতে KINTO লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 2,000 KINTO
- মোট লক করা পরিমাণ
- 6,405.9 KINTO
- অংশগ্রহণকারী
- 1,993
TERM
- মোট এয়ারড্রপ
- 120,000 TERM
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
TERM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 60,000 TERM
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,028,611 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 819
MX পুল
TERM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 36,000 TERM
- মোট লক করা পরিমাণ
- 4,354,949 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 3,418
TERM পুল
TERM এয়ারড্রপ উপার্জন করতে TERM লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 24,000 TERM
- মোট লক করা পরিমাণ
- 78,460 TERM
- অংশগ্রহণকারী
- 1,531
IP
- মোট এয়ারড্রপ
- 60,000 IP
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
IP এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 30,000 IP
- মোট লক করা পরিমাণ
- 3,489,508 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 2,402
MX পুল
IP এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 18,000 IP
- মোট লক করা পরিমাণ
- 5,721,002 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 4,981
IP পুল
IP এয়ারড্রপ উপার্জন করতে IP লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 12,000 IP
- মোট লক করা পরিমাণ
- 221,808 IP
- অংশগ্রহণকারী
- 1,866
APT
- মোট এয়ারড্রপ
- 30,500 APT
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
APT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 16,000 APT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 6,176,889 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 3,734
MX পুল
APT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 11,500 APT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 5,076,509 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 3,901
APT পুল
APT এয়ারড্রপ উপার্জন করতে APT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 3,000 APT
- মোট লক করা পরিমাণ
- 525,988 APT
- অংশগ্রহণকারী
- 2,460
XTER
- মোট এয়ারড্রপ
- 800,000 XTER
- ইভেন্টের সময়সীমা
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT পুল - নতুন ইউজার এক্সক্লুসিভ
XTER এয়ারড্রপ উপার্জন করতে USDT লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 400,000 XTER
- মোট লক করা পরিমাণ
- 8,436,874 USDT
- অংশগ্রহণকারী
- 5,642
MX পুল
XTER এয়ারড্রপ উপার্জন করতে MX লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 240,000 XTER
- মোট লক করা পরিমাণ
- 5,004,835 MX
- অংশগ্রহণকারী
- 3,627
XTER পুল
XTER এয়ারড্রপ উপার্জন করতে XTER লক করুন
- মোট এয়ারড্রপ
- 160,000 XTER
- মোট লক করা পরিমাণ
- 1,008,964 XTER
- অংশগ্রহণকারী
- 2,698