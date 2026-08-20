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RE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.52685 BDT। RE-এর মার্কেট ক্যাপ 84,085,260 BDT। RE-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!RE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.52685 BDT। RE-এর মার্কেট ক্যাপ 84,085,260 BDT। RE-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

RE সম্পর্কে আরও

RE প্রাইসের তথ্য

RE কী

RE হোয়াইটপেপার

RE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RE টোকেনোমিক্স

RE প্রাইস পূর্বাভাস

RE ইতিহাস

RE ক্রয়ের গাইড

RE-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

RE স্পট

RE USDT-M ফিউচার

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RE প্রাইস(RE)

1 RE থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳64.3863385
৳64.3863385৳64.3863385
+15.09%1D
BDT
RE (RE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:57:02 (UTC+8)

RE-এর আজকের প্রাইস

আজ RE (RE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.52685, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি RE-এর জন্য ৳ 0.52685

RE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #291 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 84.09M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 159.60M RE। গত 24 ঘণ্টায়, RE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.38819 (নিম্ন) এবং ৳ 0.55426 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 72.283792944672413401 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 48.159464146857714035

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RE গত ঘণ্টায় -1.24% এবং গত 7 দিনে +20.19% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 424.01K-তে পৌঁছেছে।

RE (RE) এর মার্কেট তথ্য

No.291

৳ 84.09M
৳ 84.09M৳ 84.09M

৳ 424.01K
৳ 424.01K৳ 424.01K

৳ 526.85M
৳ 526.85M৳ 526.85M

159.60M
159.60M 159.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.96%

ETH

RE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 84.09M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 424.01K। RE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 159.60M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 526.85M

RE-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.38819
৳ 0.38819৳ 0.38819
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.55426
৳ 0.55426৳ 0.55426
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.38819
৳ 0.38819৳ 0.38819

৳ 0.55426
৳ 0.55426৳ 0.55426

৳ 72.283792944672413401
৳ 72.283792944672413401৳ 72.283792944672413401

৳ 48.159464146857714035
৳ 48.159464146857714035৳ 48.159464146857714035

-1.24%

+15.09%

+20.19%

+20.19%

RE (RE) প্রাইসের হিস্টরি BDT

RE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +8.4420006+15.09%
30 দিন৳ +0.15196+40.53%
60 দিন৳ -0.48634-48.01%
90 দিন৳ +0.42685+426.85%
RE আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, RE এর পরিবর্তন ৳ +8.4420006 (+15.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

RE 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.15196(+40.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

RE 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RE এর প্রাইস ৳ -0.48634 (-48.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

RE 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.42685 (+426.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি RE (RE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই RE প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

RE-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি RE-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

RE-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

RE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)প্রাইস > উপরের ব্যান্ডউপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)ওভারবট> 70সামান্য দ্রুত বাড়ছে, স্বল্পমেয়াদী গতি সম্ভবত স্থগিত হবে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

RE_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.5126-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.54489 হল R1 প্রতিরোধ স্তর 0.5672-এর নিচের এলাকায়। মূল্য S1 এবং R1 দ্বারা গঠিত ওয়াভিং ব্যান্ডের মধ্যে অবস্থান করছে, যেখানে হাব সিস্টেম বর্তমানে মধ্যম শক্তিশালী কাঠামোর অবস্থানে আছে। মূল্য সমষ্টি এবং EMA সমষ্টি স্পষ্ট কোনো নির্দেশক বিন্যাস প্রদর্শন করছে না, ইন্ডিকেটরগুলোর সামঞ্জস্য খুবই কম, ফলে বাজার একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতাকে ঊর্ধ্বমুখী করেছে। RSI ওভারবো'র এলাকায় প্রবেশ করেছে, উচ্চ স্তরে স্থিতিশীলতার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। KDJ এবং StochRSI উচ্চ মানের সাথে চলছে, দ্রুত ও ধীর ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে, যা বৃদ্ধির গতিশীলতাকে কেন্দ্রীভূত করেছে কিন্তু ব্যাকডিভার ঝুঁকি বহন করছে। Bollinger Bands এর প্রসারণ স্থিতিশীল রয়েছে, ওয়েভলেস উল্লেখযোগ্য প্রসারণ ঘটেনি, এবং মূল্য উপরের ব্যান্ডের কাছাকাছি চলছে, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। নিকটস্থ উপরের প্রতিরোধ স্তর 0.5672, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.1% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর 0.598, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 9.7% দূরে। নিচের প্রাথমিক সমর্থন কেন্দ্রবিন্দু 0.5126, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 5.9% দূরে। দ্বিতীয় সমর্থন স্তর 0.4818, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 11.6% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো স্পষ্ট, এবং মূল্য সংগঠন উপরোক্ত কেন্দ্রবিন্দুগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

RE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য RE (RE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, RE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
RE (RE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, RE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে RE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? RE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, RE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ RE কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

RE দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে RE কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে RE কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার RE (RE) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং RE তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে RE (RE) কিনবেন নির্দেশিকা

RE দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

RE এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে RE (RE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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RE (RE) কী?

Re Protocol is a decentralized platform that channels stablecoin capital into fully collateralized reinsurance contracts through licensed insurers. Users deposit stablecoins into Insurance Capital Layers (ICLs), which allocate capital to quota-share reinsurance agreements. In return, depositors earn yield derived from a blend of on-chain and off-chain sources, plus a token-specific spread.

RE সম্পর্কিত রিসোর্স

RE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল RE ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Ethereum EcosystemGovernanceInsurance

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: RE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:57:02 (UTC+8)

RE (RE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

RE সম্পর্কে আরও জানুন

RE USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে RE-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে RE USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
RE/USDT
৳64.7786326
৳64.7786326৳64.7786326
+15.29%
869.00K (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RE-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

RE
RE
BDT
BDT

1 RE = 64.3863384 BDT