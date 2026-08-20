RE প্রাইস(RE)
আজ RE (RE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.52685, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি RE-এর জন্য ৳ 0.52685।
RE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #291 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 84.09M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 159.60M RE। গত 24 ঘণ্টায়, RE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.38819 (নিম্ন) এবং ৳ 0.55426 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 72.283792944672413401 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 48.159464146857714035।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RE গত ঘণ্টায় -1.24% এবং গত 7 দিনে +20.19% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 424.01K-তে পৌঁছেছে।
No.291
15.96%
ETH
RE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 84.09M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 424.01K। RE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 159.60M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 526.85M।
-1.24%
+15.09%
+20.19%
+20.19%
RE এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +8.4420006
|+15.09%
|30 দিন
|৳ +0.15196
|+40.53%
|60 দিন
|৳ -0.48634
|-48.01%
|90 দিন
|৳ +0.42685
|+426.85%
আজ, RE এর পরিবর্তন ৳ +8.4420006 (+15.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.15196(+40.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RE এর প্রাইস ৳ -0.48634 (-48.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.42685 (+426.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই RE প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি RE-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
RE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস > উপরের ব্যান্ড
|উপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা
|"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারবট
|> 70
|সামান্য দ্রুত বাড়ছে, স্বল্পমেয়াদী গতি সম্ভবত স্থগিত হবে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
RE_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.5126-এর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.54489 হল R1 প্রতিরোধ স্তর 0.5672-এর নিচের এলাকায়। মূল্য S1 এবং R1 দ্বারা গঠিত ওয়াভিং ব্যান্ডের মধ্যে অবস্থান করছে, যেখানে হাব সিস্টেম বর্তমানে মধ্যম শক্তিশালী কাঠামোর অবস্থানে আছে। মূল্য সমষ্টি এবং EMA সমষ্টি স্পষ্ট কোনো নির্দেশক বিন্যাস প্রদর্শন করছে না, ইন্ডিকেটরগুলোর সামঞ্জস্য খুবই কম, ফলে বাজার একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতাকে ঊর্ধ্বমুখী করেছে। RSI ওভারবো'র এলাকায় প্রবেশ করেছে, উচ্চ স্তরে স্থিতিশীলতার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। KDJ এবং StochRSI উচ্চ মানের সাথে চলছে, দ্রুত ও ধীর ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে, যা বৃদ্ধির গতিশীলতাকে কেন্দ্রীভূত করেছে কিন্তু ব্যাকডিভার ঝুঁকি বহন করছে। Bollinger Bands এর প্রসারণ স্থিতিশীল রয়েছে, ওয়েভলেস উল্লেখযোগ্য প্রসারণ ঘটেনি, এবং মূল্য উপরের ব্যান্ডের কাছাকাছি চলছে, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। নিকটস্থ উপরের প্রতিরোধ স্তর 0.5672, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.1% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর 0.598, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 9.7% দূরে। নিচের প্রাথমিক সমর্থন কেন্দ্রবিন্দু 0.5126, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 5.9% দূরে। দ্বিতীয় সমর্থন স্তর 0.4818, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 11.6% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তরগুলো স্পষ্ট, এবং মূল্য সংগঠন উপরোক্ত কেন্দ্রবিন্দুগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, RE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে RE (RE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Re Protocol is a decentralized platform that channels stablecoin capital into fully collateralized reinsurance contracts through licensed insurers. Users deposit stablecoins into Insurance Capital Layers (ICLs), which allocate capital to quota-share reinsurance agreements. In return, depositors earn yield derived from a blend of on-chain and off-chain sources, plus a token-specific spread.
RE সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ RE প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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