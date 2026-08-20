MarsCoin প্রাইস(MARSCOIN)
আজ MarsCoin (MARSCOIN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.03033, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MARSCOIN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MARSCOIN-এর জন্য ৳ 0.03033।
MarsCoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- MARSCOIN। গত 24 ঘণ্টায়, MARSCOIN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.02753 (নিম্ন) এবং ৳ 0.03439 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MARSCOIN গত ঘণ্টায় -5.13% এবং গত 7 দিনে -49.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 176.45K-তে পৌঁছেছে।
BSC
MarsCoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 176.45K। MARSCOIN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 30.33M।
-5.13%
+3.19%
-49.71%
-49.71%
MarsCoin এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1145862
|+3.19%
|30 দিন
|৳ +0.02533
|+506.60%
|60 দিন
|৳ +0.02533
|+506.60%
|90 দিন
|৳ +0.02533
|+506.60%
আজ, MARSCOIN এর পরিবর্তন ৳ +0.1145862 (+3.19%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.02533(+506.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MARSCOIN এর প্রাইস ৳ +0.02533 (+506.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.02533 (+506.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি MarsCoin-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
MARSCOIN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
মারসকয়েন_ইউএসডিটি 4 ঘণ্টার চক্রে 0.03117 মূল্যে কার্যকরী হচ্ছে, এবং দামটি কেন্দ্রীয় স্তর 0.03054-এর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমানে দামটি R1 প্রতিরোধ স্তর 0.03244 এবং S1 সমর্থন স্তর 0.02774 দ্বারা গঠিত একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আবদ্ধ রয়েছে। গড় মূল্য সিস্টেম (MA ও EMA) সংক্ষিপ্ত সময়ের ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং দামটি কেন্দ্রীয় স্তরের উপরের অংশে অবস্থান করছে। গঠনগত পরিস্থিতি দেখাচ্ছে যে, ক্রয় ও বিক্রয় শক্তি 0.03054 স্তরে সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং এখনও কোনো একতরফা প্রবণতার প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশীলতা দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো সংশোধনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, এবং দৈনিক ওঠানামার মাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত সময়ের গড় মূল্য সিস্টেমের ক্রয় সংকেত এবং MACD ডেথ ক্রসের মধ্যে বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা গতিশীলতার বিতরণ বিক্ষিপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ক্রয় ও বিক্রয় শক্তি বর্তমান স্তরে জটিলভাবে মিশ্রিত হচ্ছে, এবং স্পষ্ট কোনো নির্দেশক দিকনির্দেশনা নেই। নিকটবর্তী উপরের প্রতিরোধ স্তর 0.03244, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 4% দূরে। নিকটবর্তী নিচের সমর্থন স্তর 0.03054, যা বর্তমান দাম থেকে 1% এরও কম দূরে। দূরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক স্তরগুলো হলো S1 স্তর 0.02774 এবং R2 স্তর 0.03524। যদি দাম 0.03054 স্তর ভেদ করে নিচে নামে, তবে সেক্ষেত্রে 0.02774 সমর্থন স্তরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সফল হতে হলে দামকে 0.03244 স্তরে স্থিতিশীল করতে হবে, যাতে 0.03524 স্তরের দিকে আরও স্থান খোলা যেতে পারে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, MarsCoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে MarsCoin (MARSCOIN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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A Mars-born coin trading directly against SPCXB on Flap, with SPCXB rewards paid from the vault to MARS holders.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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