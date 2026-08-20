ShotsAI প্রাইস(SHOT)
আজ ShotsAI (SHOT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0001268, যা গত 24 ঘণ্টায় 48.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SHOT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SHOT-এর জন্য ৳ 0.0001268।
ShotsAI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SHOT। গত 24 ঘণ্টায়, SHOT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.000081 (নিম্ন) এবং ৳ 0.000188 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SHOT গত ঘণ্টায় -5.38% এবং গত 7 দিনে +16.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 764.12K-তে পৌঁছেছে।
BSC
ShotsAI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 764.12K। SHOT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 126.80K।
-5.38%
+48.27%
+16.97%
+16.97%
ShotsAI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0051324
|+48.27%
|30 দিন
|৳ -0.0004712
|-78.80%
|60 দিন
|৳ -0.0693932
|-99.82%
|90 দিন
|৳ -0.0198732
|-99.37%
আজ, SHOT এর পরিবর্তন ৳ +0.0051324 (+48.27%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0004712(-78.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SHOT এর প্রাইস ৳ -0.0693932 (-99.82%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0198732 (-99.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি ShotsAI (SHOT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই ShotsAI প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, ShotsAI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে ShotsAI (SHOT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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ShotsAI is building the payment infrastructure for the age of AI agents, enabling both humans and agents to handle payments, escrow, verification, release, and dispute resolution in a secure, private, and automated way.
Starting with a simpler onchain payment experience, ShotsAI combines escrow, privacy, arbitration, and intelligent execution into one system, with the goal of becoming the default settlement layer for the AI agent economy.
ShotsAI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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