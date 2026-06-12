Gorilla প্রাইস (GORILLA)
আজ Gorilla (GORILLA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GORILLA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GORILLA-এর জন্য $ 0।
Gorilla বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- GORILLA। গত 24 ঘণ্টায়, GORILLA এর ট্রেড হয়েছে -- (নিম্ন) এবং -- (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GORILLA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Gorilla এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GORILLA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে । এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
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আজকে, Gorilla থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 30 দিনে, Gorilla থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 60 দিনে, Gorilla থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 90 দিনে, Gorilla থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
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2040 সালে, Gorilla এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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গোরিলা কীভাবে অনন্য?
গোরিলা গোরিলা সোয়াপ প্রদান করে, একটি সেবা যা ব্যবহারকারীদের ক্রস-চেইন ট্রেড করতে দেয় এবং স্টপ-লস লিমিট এবং AI প্রযুক্তির মতো অনন্য ফিচার রয়েছে যা শীর্ষ ট্রেডারদের কৌশল অনুকরণ করে। এই সেবাটি বিভিন্ন ব্লকচেইনে নির্বিঘ্নে স্থানান্তর সমর্থন করে।
গোরিলার পরবর্তী পরিকল্পনা কী?
গোরিলার রোডম্যাপে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কৌশলগত বিপণন, BITMART-এ তালিকাভুক্ত হওয়া এবং নতুন ফাংশনালিটি উন্নয়ন ও বিশেষ NFT চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি সোশ্যাল মিডিয়া এবং ক্রিপ্টো তালিকাভুক্ত সাইটগুলিতে সক্রিয় উপস্থিতি বজায় রাখছে, সম্প্রদায় জড়িত করার এবং বাজার প্রসারণের একটি গতিশীল পদ্ধতি দেখাচ্ছে।
গোরিলার ব্যবহার কী হতে পারে?
গোরিলার NFT উদ্যোগ, #MGUC, "ম্যাড গোরিলা" কালেকশন নিয়ে গঠিত, যাতে 3,333টি অনন্য পিস ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে মিন্ট করা হয়েছে। এই NFT স্টেক করলে ব্যবহারকারীরা $BANANAS টোকেন উপার্জন করতে পারেন।
গোরিলা কী নিয়ে গঠিত?
গোরিলা প্রকল্পটি একটি সম্পূর্ণ ক্রিপ্টো উদ্যোগ যা একগুচ্ছ সেবা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে লঞ্চপ্যাড, NFT কালেকশন এবং ট্রেডিং ফাংশনালিটি। গোরিলা প্যাড, একটি IDO লঞ্চপ্যাড, টোকেন প্রকল্পগুলিকে কোনো আগাম ফি ছাড়াই প্রি-সেল করার সুবিধা দেয়। এটি হোয়াইটলিস্ট, ভেস্টিং, ক্লেইম, রিফান্ড এবং লিকুইডিটি পুল (LP) লকিংয়ের মতো সরঞ্জাম প্রদান করে। প্ল্যাটফর্মটি ডক্সিং, KYC প্রক্রিয়া এবং অডিটের মাধ্যমে বিশ্বাস নিশ্চিত করে। এছাড়াও, এটিতে এফিলিয়েট প্রোগ্রাম এবং বিক্রয়ের উপর কম করের হার রয়েছে, যা $GORILLA ইকোসিস্টেমকে বায়ব্যাক এবং বিপণন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমর্থন করে।
কোনটির বর্তমান দাম Gorilla?
Gorilla (GORILLA) এর লাইভ দাম হল Tk0.0149866371562761000000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Gorilla বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Gorilla বর্তমানে বাজারে #5334 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk14986514.26462250200000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
GORILLA এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
GORILLA এর প্রচলিত সরবরাহ হল 1000000000.0 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Gorilla এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Gorilla এর দাম Tk0.0149116732475813200000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0151513119720974200000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Gorilla এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Gorilla এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk1.3764209299606074400000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0136790699619933800000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে GORILLA এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Gorilla এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 0.48% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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