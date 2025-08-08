FUSD সম্পর্কে আরও

FUSD (FUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.9998
$0.9998$0.9998
-0.02%1D
USD

FUSD এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

FUSD(FUSD) বর্তমানে 0.9999USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ --USD। FUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

FUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 2.18M USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.02%
FUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
-- USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

FUSD এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

FUSD এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0002-0.02%
30 দিন$ -0.0005-0.05%
60 দিন$ +0.0999+11.10%
90 দিন$ +0.0999+11.10%
FUSD আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FUSD এর পরিবর্তন $ -0.0002 (-0.02%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

FUSD 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0005(-0.05%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

FUSD 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FUSD এর প্রাইস $ +0.0999 (+11.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

FUSD 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.0999 (+11.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

FUSD এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

FUSD এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992

$ 1
$ 1$ 1

$ 4.2911
$ 4.2911$ 4.2911

+0.01%

-0.02%

0.00%

FUSD এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

FUSD (FUSD) কী?

FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide.

MEXC-তে FUSD উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার FUSD এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে FUSD এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে FUSD সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার FUSD কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

FUSD এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো FUSD, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। FUSD এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের FUSD এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

FUSD প্রাইসের ইতিহাস

FUSD এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা FUSD এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের FUSD এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

FUSD (FUSD) এর টোকেনোমিক্স

FUSD (FUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

FUSD (FUSD) কীভাবে কিনবেন

FUSD কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ FUSD কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

FUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FUSD থেকে VND
26,312.3685
1 FUSD থেকে AUD
A$1.529847
1 FUSD থেকে GBP
0.739926
1 FUSD থেকে EUR
0.849915
1 FUSD থেকে USD
$0.9999
1 FUSD থেকে MYR
RM4.239576
1 FUSD থেকে TRY
40.665933
1 FUSD থেকে JPY
¥146.9853
1 FUSD থেকে ARS
ARS$1,324.36755
1 FUSD থেকে RUB
79.982001
1 FUSD থেকে INR
87.471252
1 FUSD থেকে IDR
Rp16,127.417097
1 FUSD থেকে KRW
1,388.741112
1 FUSD থেকে PHP
56.744325
1 FUSD থেকে EGP
￡E.48.535146
1 FUSD থেকে BRL
R$5.429457
1 FUSD থেকে CAD
C$1.369863
1 FUSD থেকে BDT
121.327866
1 FUSD থেকে NGN
1,531.236861
1 FUSD থেকে UAH
41.305869
1 FUSD থেকে VES
Bs127.9872
1 FUSD থেকে CLP
$965.9034
1 FUSD থেকে PKR
Rs283.331664
1 FUSD থেকে KZT
539.606034
1 FUSD থেকে THB
฿32.316768
1 FUSD থেকে TWD
NT$29.89701
1 FUSD থেকে AED
د.إ3.669633
1 FUSD থেকে CHF
Fr0.79992
1 FUSD থেকে HKD
HK$7.839216
1 FUSD থেকে MAD
.د.م9.039096
1 FUSD থেকে MXN
$18.568143
1 FUSD থেকে PLN
3.639636
1 FUSD থেকে RON
лв4.349565
1 FUSD থেকে SEK
kr9.569043
1 FUSD থেকে BGN
лв1.669833
1 FUSD থেকে HUF
Ft339.286068
1 FUSD থেকে CZK
20.977902
1 FUSD থেকে KWD
د.ك0.3049695
1 FUSD থেকে ILS
3.429657

