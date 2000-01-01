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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Saxlama tokenləri

Saxlama sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6403
+0.27%
+2.78%
-5.35%
$ 505.86M
$ 1.42M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002661
-0.15%
+2.26%
+1.80%
$ 262.95M
$ 257.43B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.776
-0.11%
-0.17%
+0.80%
$ 116.34M
$ 52.12K
4
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003253
+0.06%
-0.61%
+0.43%
$ 57.20M
$ 184.42M
5
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02156
+0.33%
-0.28%
-0.19%
$ 51.19M
$ 3.49M
6
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.117501
+2.54%
+0.12%
+25.68%
$ 28.31M
$ 506.81K
7
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004471
-0.02%
-0.51%
-5.60%
$ 25.03M
$ 120.60M
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04064
+0.12%
+0.37%
-6.28%
$ 17.25M
$ 1.45M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.03893
-0.25%
+0.36%
-9.64%
$ 13.22M
$ 2.27M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02049419
-0.07%
+0.02%
-3.60%
$ 9.82M
$ 15.06K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00444451
+0.02%
+0.01%
-1.54%
$ 6.76M
$ 94.80K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01654644
0.00%
-0.02%
+5.19%
$ 2.80M
$ 20.16K
13
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.02671047
-2.91%
+0.30%
+51.80%
$ 2.67M
$ 2.56M
14
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009391
+0.20%
-0.09%
-1.59%
$ 2.32M
$ 5.79M
15
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03872
+0.10%
-2.88%
-6.51%
$ 2.04M
$ 1.35M
16
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020667
-0.04%
-0.00%
+3.08%
$ 1.85M
$ 243.65
17
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.02217881
0.00%
+0.02%
+13.83%
$ 1.26M
$ 2.52K
18
OORT
OORT
OORT
$ 0.0014205
-0.02%
-5.08%
-13.05%
$ 1.10M
$ 128.01M
19
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00033158
0.00%
0.00%
-0.68%
$ 1.03M
$ 103.84
20
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.00045838
+0.05%
-0.08%
+4.11%
$ 388.81K
$ 5.34K
21
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00908382
0.00%
--
+35.72%
$ 352.46K
$ 1.47
22
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00989039
0.00%
-0.00%
-0.23%
$ 264.23K
$ 9.61K
23
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129609
0.00%
-0.01%
+0.24%
$ 200.80K
$ 4.92
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00270847
0.00%
+0.01%
+2.77%
$ 143.17K
$ 420.21
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004957
0.00%
-0.68%
-0.84%
$ 116.56K
$ 1.70M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00044429
+0.07%
-0.05%
+5.80%
$ 58.54K
$ 96.73
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 2.049E-5
0.00%
+0.40%
-5.45%
$ 20.49K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
29
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
0.00%
$ 10.89K
--
30
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.00010136
-0.99%
-0.53%
+0.29%
--
$ 544.63M
31
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001426
-0.29%
-5.09%
-10.89%
--
$ 48.04M
32
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.12235
-0.15%
-3.87%
-10.57%
--
$ 444.27K
33
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05139
0.00%
+0.12%
+0.06%
--
$ 185.01K
34
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00827
-0.12%
+3.25%
-6.24%
--
$ 1.80M

Tez-tez verilən suallar

Saxlama tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Saxlama tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 34 tokenləri və ümumi $1.11B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Saxlama tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Saxlama tokenləri arasında RWS son 24 saat ərzində 3.25% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Saxlama tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 34 Saxlama tokeni izləyir. Populyar Saxlama tokenlərinə FIL, BTT, AR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Saxlama kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Saxlama tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.11B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Saxlama sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.