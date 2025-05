BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

SıralamaNo.100

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi986,061,142,857,000

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat990,000,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-02-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.000120 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000003054389068335,2022-01-18

Ən Aşağı Qiymət0.000000365670530465,2023-10-13

İctimai BlokçeynTRX

