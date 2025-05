BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

AdBZZ

SıralamaNo.1088

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.45%

Dövriyyə Təklifi52,600,660.90444622

Maksimum Təklif63,149,437

Ümumi Təchizat63,149,437

Dövriyyə Faizi0.8329%

Buraxılış Tarixi2021-06-21 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi59.64320391,2021-06-21

Ən Aşağı Qiymət0.12197999757777185,2025-03-13

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatSwarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.