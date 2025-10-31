Bugünkü canlı Autonomi qiyməti 0.03597 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AUTONOMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AUTONOMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Autonomi qiyməti 0.03597 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AUTONOMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AUTONOMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Autonomi Logosu

Autonomi qiyməti(AUTONOMI)

1 AUTONOMI / USD Canlı Qiyməti:

$0,03598
$0,03598
-1,39%1D
USD
Autonomi (AUTONOMI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:33 (UTC+8)

Autonomi (AUTONOMI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03318
$ 0,03318
24 saat Aşağı
$ 0,03941
$ 0,03941
24 saat Yüksək

$ 0,03318
$ 0,03318$ 0,03318

$ 0,03941
$ 0,03941$ 0,03941

$ 0,35756319057761676
$ 0,35756319057761676$ 0,35756319057761676

$ 0,0342953235344726
$ 0,0342953235344726$ 0,0342953235344726

+0,64%

-1,39%

-12,66%

-12,66%

Autonomi (AUTONOMI) canlı qiyməti $ 0,03597. AUTONOMI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03318 və ən yüksək $ 0,03941 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AUTONOMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,35756319057761676, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0342953235344726 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AUTONOMI son bir saat ərzində +0,64%, 24 saat ərzində -1,39% və son 7 gündə isə -12,66% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Autonomi (AUTONOMI) Bazar Məlumatları

No.1417

$ 4,92M
$ 4,92M$ 4,92M

$ 94,41K
$ 94,41K$ 94,41K

$ 43,16M
$ 43,16M$ 43,16M

136,64M
136,64M 136,64M

1.200.000.000
1.200.000.000 1.200.000.000

ARB

Autonomi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,92M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 94,41K təşkil edir. AUTONOMI üzrə dövriyyədə olan təklif 136,64M, ümumi təklif isə 1200000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 43,16M təşkil edir.

Autonomi (AUTONOMI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Autonomi qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0005072-1,39%
30 Gün$ -0,02118-37,07%
60 Gün$ -0,02525-41,25%
90 Gün$ -0,01713-32,26%
Bugünkü Autonomi Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AUTONOMI $ -0,0005072 (-1,39%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Autonomi 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,02118 (-37,07%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Autonomi 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AUTONOMI $ -0,02525 (-41,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Autonomi 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,01713 (-32,26%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Autonomi (AUTONOMI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Autonomi Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Autonomi (AUTONOMI) Nədir?

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Autonomi investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- AUTONOMI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- AUTONOMI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Autonomi haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Autonomi satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Autonomi Qiymət Proqnozu (USD)

Autonomi (AUTONOMI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Autonomi (AUTONOMI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Autonomi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Autonomi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomikası

Autonomi (AUTONOMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AUTONOMI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Autonomi (AUTONOMI) necə alınır?

Necə Autonomi alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Autonomi Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AUTONOMI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Autonomi(AUTONOMI) / VND
946,55055
1 Autonomi(AUTONOMI) / AUD
A$0,0546744
1 Autonomi(AUTONOMI) / GBP
0,0269775
1 Autonomi(AUTONOMI) / EUR
0,0309342
1 Autonomi(AUTONOMI) / USD
$0,03597
1 Autonomi(AUTONOMI) / MYR
RM0,1507143
1 Autonomi(AUTONOMI) / TRY
1,5118191
1 Autonomi(AUTONOMI) / JPY
¥5,50341
1 Autonomi(AUTONOMI) / ARS
ARS$51,7550748
1 Autonomi(AUTONOMI) / RUB
2,8754418
1 Autonomi(AUTONOMI) / INR
3,1880211
1 Autonomi(AUTONOMI) / IDR
Rp589,6720368
1 Autonomi(AUTONOMI) / PHP
2,1182733
1 Autonomi(AUTONOMI) / EGP
￡E.1,6985034
1 Autonomi(AUTONOMI) / BRL
R$0,1935186
1 Autonomi(AUTONOMI) / CAD
C$0,0499983
1 Autonomi(AUTONOMI) / BDT
4,3976922
1 Autonomi(AUTONOMI) / NGN
52,0547049
1 Autonomi(AUTONOMI) / COP
$139,4182812
1 Autonomi(AUTONOMI) / ZAR
R.0,6208422
1 Autonomi(AUTONOMI) / UAH
1,5103803
1 Autonomi(AUTONOMI) / TZS
T.Sh.88,37829
1 Autonomi(AUTONOMI) / VES
Bs7,94937
1 Autonomi(AUTONOMI) / CLP
$33,88374
1 Autonomi(AUTONOMI) / PKR
Rs10,1492952
1 Autonomi(AUTONOMI) / KZT
19,082085
1 Autonomi(AUTONOMI) / THB
฿1,1614713
1 Autonomi(AUTONOMI) / TWD
NT$1,1057178
1 Autonomi(AUTONOMI) / AED
د.إ0,1320099
1 Autonomi(AUTONOMI) / CHF
Fr0,028776
1 Autonomi(AUTONOMI) / HKD
HK$0,2791272
1 Autonomi(AUTONOMI) / AMD
֏13,7707548
1 Autonomi(AUTONOMI) / MAD
.د.م0,3330822
1 Autonomi(AUTONOMI) / MXN
$0,6661644
1 Autonomi(AUTONOMI) / SAR
ريال0,1348875
1 Autonomi(AUTONOMI) / ETB
Br5,5303875
1 Autonomi(AUTONOMI) / KES
KSh4,6469643
1 Autonomi(AUTONOMI) / JOD
د.أ0,02550273
1 Autonomi(AUTONOMI) / PLN
0,1316502
1 Autonomi(AUTONOMI) / RON
лв0,1579083
1 Autonomi(AUTONOMI) / SEK
kr0,3391971
1 Autonomi(AUTONOMI) / BGN
лв0,0607893
1 Autonomi(AUTONOMI) / HUF
Ft12,0744096
1 Autonomi(AUTONOMI) / CZK
0,7564491
1 Autonomi(AUTONOMI) / KWD
د.ك0,01100682
1 Autonomi(AUTONOMI) / ILS
0,1169025
1 Autonomi(AUTONOMI) / BOB
Bs0,2485527
1 Autonomi(AUTONOMI) / AZN
0,061149
1 Autonomi(AUTONOMI) / TJS
SM0,330924
1 Autonomi(AUTONOMI) / GEL
0,0974787
1 Autonomi(AUTONOMI) / AOA
Kz32,9697423
1 Autonomi(AUTONOMI) / BHD
.د.ب0,01352472
1 Autonomi(AUTONOMI) / BMD
$0,03597
1 Autonomi(AUTONOMI) / DKK
kr0,2320065
1 Autonomi(AUTONOMI) / HNL
L0,9445722
1 Autonomi(AUTONOMI) / MUR
1,6359156
1 Autonomi(AUTONOMI) / NAD
$0,6194034
1 Autonomi(AUTONOMI) / NOK
kr0,3614985
1 Autonomi(AUTONOMI) / NZD
$0,0625878
1 Autonomi(AUTONOMI) / PAB
B/.0,03597
1 Autonomi(AUTONOMI) / PGK
K0,1517934
1 Autonomi(AUTONOMI) / QAR
ر.ق0,1309308
1 Autonomi(AUTONOMI) / RSD
дин.3,6416028
1 Autonomi(AUTONOMI) / UZS
soʻm433,3733943
1 Autonomi(AUTONOMI) / ALL
L3,0081711
1 Autonomi(AUTONOMI) / ANG
ƒ0,0643863
1 Autonomi(AUTONOMI) / AWG
ƒ0,064746
1 Autonomi(AUTONOMI) / BBD
$0,07194
1 Autonomi(AUTONOMI) / BAM
KM0,0604296
1 Autonomi(AUTONOMI) / BIF
Fr106,39926
1 Autonomi(AUTONOMI) / BND
$0,046761
1 Autonomi(AUTONOMI) / BSD
$0,03597
1 Autonomi(AUTONOMI) / JMD
$5,7512433
1 Autonomi(AUTONOMI) / KHR
144,4576782
1 Autonomi(AUTONOMI) / KMF
Fr15,21531
1 Autonomi(AUTONOMI) / LAK
781,9565061
1 Autonomi(AUTONOMI) / LKR
රු10,9496277
1 Autonomi(AUTONOMI) / MDL
L0,6071736
1 Autonomi(AUTONOMI) / MGA
Ar161,300271
1 Autonomi(AUTONOMI) / MOP
P0,28776
1 Autonomi(AUTONOMI) / MVR
0,550341
1 Autonomi(AUTONOMI) / MWK
MK62,4478767
1 Autonomi(AUTONOMI) / MZN
MT2,298483
1 Autonomi(AUTONOMI) / NPR
रु5,1027042
1 Autonomi(AUTONOMI) / PYG
255,09924
1 Autonomi(AUTONOMI) / RWF
Fr52,19247
1 Autonomi(AUTONOMI) / SBD
$0,2960331
1 Autonomi(AUTONOMI) / SCR
0,5064576
1 Autonomi(AUTONOMI) / SRD
$1,3938375
1 Autonomi(AUTONOMI) / SVC
$0,3147375
1 Autonomi(AUTONOMI) / SZL
L0,6194034
1 Autonomi(AUTONOMI) / TMT
m0,125895
1 Autonomi(AUTONOMI) / TND
د.ت0,10567986
1 Autonomi(AUTONOMI) / TTD
$0,2435169
1 Autonomi(AUTONOMI) / UGX
Sh125,31948
1 Autonomi(AUTONOMI) / XAF
Fr20,35902
1 Autonomi(AUTONOMI) / XCD
$0,097119
1 Autonomi(AUTONOMI) / XOF
Fr20,35902
1 Autonomi(AUTONOMI) / XPF
Fr3,70491
1 Autonomi(AUTONOMI) / BWP
P0,481998
1 Autonomi(AUTONOMI) / BZD
$0,0722997
1 Autonomi(AUTONOMI) / CVE
$3,4214664
1 Autonomi(AUTONOMI) / DJF
Fr6,36669
1 Autonomi(AUTONOMI) / DOP
$2,3081949
1 Autonomi(AUTONOMI) / DZD
د.ج4,6743015
1 Autonomi(AUTONOMI) / FJD
$0,0812922
1 Autonomi(AUTONOMI) / GNF
Fr312,75915
1 Autonomi(AUTONOMI) / GTQ
Q0,2755302
1 Autonomi(AUTONOMI) / GYD
$7,5296001
1 Autonomi(AUTONOMI) / ISK
kr4,49625

Autonomi Mənbəyi

Autonomi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Autonomi Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Autonomi Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Autonomi (AUTONOMI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AUTONOMI qiyməti 0,03597 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AUTONOMI / USD cari qiyməti nədir?
AUTONOMI / USD cari qiyməti $ 0,03597 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Autonomi üçün bazar dəyəri nədir?
AUTONOMI üçün bazar dəyəri $ 4,92M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AUTONOMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AUTONOMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 136,64M USD təşkil edir.
AUTONOMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AUTONOMI ATH qiyməti olan 0,35756319057761676 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AUTONOMI qiyməti (ATL) nədir?
AUTONOMI ATL qiyməti olan 0,0342953235344726 USD dəyərinə endi.
AUTONOMI ticarət həcmi nədir?
AUTONOMI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 94,41K USD.
AUTONOMI bu il daha da yüksələcək?
AUTONOMI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AUTONOMI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:33 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AUTONOMI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0,03597 USD

AUTONOMI Ticarəti Edin

AUTONOMI/USDT
$0,03598
$0,03598$0,03598
-1,39%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

