Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without significant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

SıralamaNo.331

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.53%

Dövriyyə Təklifi413,973,378.63491154

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat424,999,998.00000113

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2017-07-03 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.4097 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.90788278,2021-03-28

Ən Aşağı Qiymət0.0483529328365,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

