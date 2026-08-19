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Bugünkü canlı Acurast qiyməti 0,12317 AZN təşkil edir.ACU bazar həddi 26.727.890 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ACU - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Acurast qiyməti 0,12317 AZN təşkil edir.ACU bazar həddi 26.727.890 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ACU - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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Acurast qiyməti(ACU)

1 ACU / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,209389
₼0,209389₼0,209389
+1,27%1D
AZN
Acurast (ACU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:57:42 (UTC+8)

Acurast bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Acurast (ACU) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1,27% dəyişkənlik ilə ₼ 0,12317 təşkil edir. Cari ACU - AZN konvertasiya dərəcəsi ACU üzrə ₼ 0,12317 təşkil edir.

Acurast hazırda ₼ 26,73M bazar kapitallaşması ilə #766 sıradadır və 217,00M ACU dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ACU bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,11414 (aşağı) və ₼ 0,13292 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,57197909207469935, ən aşağı isə ₼ 0,11106994202343977 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ACU son bir saatda +0,53% və son 7 gündə +38,11% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 85,61K səviyyəsinə çatıb.

Acurast (ACU) Bazar Məlumatları

No.766

₼ 26,73M
₼ 26,73M₼ 26,73M

₼ 85,61K
₼ 85,61K₼ 85,61K

₼ 123,17M
₼ 123,17M₼ 123,17M

217,00M
217,00M 217,00M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ETH

Acurast üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 26,73M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 85,61K təşkil edir. ACU üzrə dövriyyədə olan təklif 217,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 123,17M təşkil edir.

Acurast qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,11414
₼ 0,11414₼ 0,11414
24 saat Aşağı
₼ 0,13292
₼ 0,13292₼ 0,13292
24 saat Yüksək

₼ 0,11414
₼ 0,11414₼ 0,11414

₼ 0,13292
₼ 0,13292₼ 0,13292

₼ 0,57197909207469935
₼ 0,57197909207469935₼ 0,57197909207469935

₼ 0,11106994202343977
₼ 0,11106994202343977₼ 0,11106994202343977

+0,53%

+1,27%

+38,11%

+38,11%

Acurast (ACU) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Acurast qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ +0,0026259+1,27%
30 Gün₼ +0,04794+63,72%
60 Gün₼ +0,03847+45,41%
90 Gün₼ +0,03686+42,70%
Bugünkü Acurast Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ACU ₼ +0,0026259 (+1,27%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Acurast 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ +0,04794 (+63,72%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Acurast 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ACU ₼ +0,03847 (+45,41%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Acurast 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ +0,03686 (+42,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Acurast (ACU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Acurast Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Acurast üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Acurast (ACU) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ACU üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Acurast (ACU) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Acurast qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Acurast qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Acurast Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ACU qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Acurast almaq və investisiya qoymaq qaydası

Acurast ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də ACU almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Acurast almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Acurast (ACU) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Acurast dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Acurast (ACU) Alınır Təlimatı

Acurast ilə edə biləcəkləriniz

Acurast sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də Acurast (ACU) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Acurast (ACU) Nədir?

Compute network powered by phones. Acurast is redefining compute by utilizing billions of smartphones – no data centers required. This verifiable, scalable, and confidential compute network enables users to run secure applications on decentralized infrastructure at scale—without compromising speed or privacy. Acurast has already onboarded 149,000+ phones worldwide on its incentivized testnet making it the most decentralized verifiable compute network available today. This impressive amount of compute already powers mission critical workloads with high-security and AI requirements. This isn’t just another DePIN protocol —it’s a game-changer that’s redefining how the world computes.

Acurast Mənbəyi

Acurast haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Acurast Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Acurast Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:57:42 (UTC+8)

Acurast (ACU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Acurast haqqında daha çox məlumat əldə edin

ACU USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli ACU uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də ACU USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Acurast (ACU) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Acurast qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ACU/USDT
₼0,209831
₼0,209831₼0,209831
+1,39%
699.41K (USDT)

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₼0,0707693
₼0,0707693₼0,0707693

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İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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AZN

1 ACU = 0,209389 AZN