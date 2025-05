LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

SıralamaNo.191

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)51.79%

Dövriyyə Təklifi40,945,131.2215487

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat40,945,131.2215487

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-05-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi100.24478173730876,2021-11-09

Ən Aşağı Qiymət0.420586727745,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

