Bugünkü canlı Diem qiyməti 134,26 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DIEM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DIEM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Diem qiyməti 134,26 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DIEM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DIEM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DIEM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DIEM Qiymət Məlumatları

DIEM Rəsmi Veb-saytı

DIEM Tokenomikası

DIEM Qiymət Proqnozu

Diem Logosu

Diem Qiyməti (DIEM)

Siyahıya alınmadı

1 DIEM / USD Canlı Qiyməti:

$134,32
$134,32$134,32
-5,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Diem (DIEM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:03:15 (UTC+8)

Diem (DIEM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 129,92
$ 129,92$ 129,92
24 saat Aşağı
$ 143,27
$ 143,27$ 143,27
24 saat Yüksək

$ 129,92
$ 129,92$ 129,92

$ 143,27
$ 143,27$ 143,27

$ 347,15
$ 347,15$ 347,15

$ 122,12
$ 122,12$ 122,12

+0,93%

-5,38%

-9,30%

-9,30%

Diem (DIEM) canlı qiyməti $134,26. DIEM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 129,92 və ən yüksək $ 143,27 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DIEM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 347,15, ən aşağı qiyməti isə $ 122,12 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DIEM son bir saat ərzində +0,93%, 24 saat ərzində -5,38% və son 7 gündə isə -9,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Diem (DIEM) Bazar Məlumatları

$ 4,33M
$ 4,33M$ 4,33M

--
----

$ 4,33M
$ 4,33M$ 4,33M

32,28K
32,28K 32,28K

32.280,51329577963
32.280,51329577963 32.280,51329577963

Diem üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,33M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DIEM üzrə dövriyyədə olan təklif 32,28K, ümumi təklif isə 32280.51329577963 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,33M təşkil edir.

Diem (DIEM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Diem / USD qiymət dəyişikliyi $ -7,6388747370958.
Son 30 gündə Diem / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,6947820740.
Son 60 gündə Diem / USD qiymət dəyişikliyi $ -40,9289461840.
Son 90 gündə Diem / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -7,6388747370958-5,38%
30 Gün$ +0,6947820740+0,52%
60 Gün$ -40,9289461840-30,48%
90 Gün$ 0--

Diem (DIEM) Nədir?

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Diem (DIEM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Diem Qiymət Proqnozu (USD)

Diem (DIEM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Diem (DIEM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Diem üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Diem qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DIEM Aktivindən Yerli Valyutalara

Diem (DIEM) Tokenomikası

Diem (DIEM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DIEM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Diem (DIEM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Diem (DIEM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DIEM qiyməti 134,26 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DIEM / USD cari qiyməti nədir?
DIEM / USD cari qiyməti $ 134,26 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Diem üçün bazar dəyəri nədir?
DIEM üçün bazar dəyəri $ 4,33M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DIEM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DIEM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 32,28K USD təşkil edir.
DIEM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DIEM ATH qiyməti olan 347,15 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DIEM qiyməti (ATL) nədir?
DIEM ATL qiyməti olan 122,12 USD dəyərinə endi.
DIEM ticarət həcmi nədir?
DIEM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DIEM bu il daha da yüksələcək?
DIEM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DIEM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:03:15 (UTC+8)

Diem (DIEM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

